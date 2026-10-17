operacija raka pluća
Papa Lav danas bi trebao biti otpušten iz bolnice
Papa Lav trebao bi u subotu poslijepodne biti otpušten iz bolnice nakon operacije raka pluća, priopćio je Vatikan, nakon što su krvne pretrage i snimanje prsnog koša pokazali da je njegovo zdravstveno stanje dovoljno dobro za povratak kući.
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U nedjelju će iz svojih odaja u Vatikanu predvoditi molitvu za hodočasnike okupljene na Trgu svetog Petra. Bit će to njegov prvi javni nastup otkako je hospitaliziran.
Kod 71-godišnjeg pape dijagnosticiran je adenokarcinom pluća, najčešći oblik raka pluća, a liječnici su mu tijekom operacije u rimskoj bolnici Gemelli u utorak odstranili donji režanj desnog plućnog krila.
Papini liječnici priopćili su da je operacija uspješno izvedena, bez komplikacija. Još nisu objavili veličinu tumora ni podatak o tome je li se bolest proširila na obližnje limfne čvorove, što su ključni čimbenici za određivanje prognoze.
Dijagnoza raka kod pape, koji se smatra razmjerno mladim i energičnim, a izabran je tek u svibnju 2025. godine, izazvala je šok i otvorila pitanja o budućnosti njegova pontifikata dok se suočava s bolešću.
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