poziv na mir

Papa Lav XIV.: "Nemojte ostati nijemi zbog svjetskih sukoba"

author
Hina
05. tra. 2026. 07:44
Papa Lav
TIZIANA FABI / AFP

Papa Lav XIV. u subotu je predvodio večernju misu bdijenja uoči Uskrsa, s koje je pozvao vjernike da ne ostanu nijemi zbog opsega sukoba u svijetu, nego da rade za mir.

Papa je do sada otvoreno kritizirao rat u Iranu, kazavši da su rat, nepravda i izolacija stvorili nepovjerenje i strah među ljudima te prekinuli veze među njima.

''Nemojmo si dozvoliti da ostanemo paralizirani'', rekao je američki papa na misi u najsvetijoj noći u katoličkom kalendaru kada je, prema Bibliji, Isus uskrsnuo iz mrtvih. 

U svojoj propovijedi tisućama vjernika u Bazilici svetog Petra, papa je pozvao katolike da slijede primjer svetaca koji su se borili za pravdu kako bi, "uskrsni darovi sklada i mira mogli rasti i cvjetati posvuda".

Lav XIV., koji inače pažljivo bira svoje riječi, posljednjih tjedana nije štedio kritike rata u Iranu. Tako je prošle nedjelje izjavio da ''Bog odbacuje molitve vođa koji pokreću ratove i imaju krvave ruke''. Par dana nakon toga, uputio je izravni apel američkom predsjedniku Donaldu Trumpu kojeg je zatražio da pronađe "izlaz" za okončanje rata.

Papa će zaključiti uskrsno slavlje u nedjelju ujutro misom na Trgu svetog Petra, kada će uputiti poseban blagoslov i poruku, što je obično vrijeme kada upućuje veliki međunarodni apel.

