Papa Lav XIV.: "Nemojte ostati nijemi zbog svjetskih sukoba"

Lav XIV., koji inače pažljivo bira svoje riječi, posljednjih tjedana nije štedio kritike rata u Iranu. Tako je prošle nedjelje izjavio da ''Bog odbacuje molitve vođa koji pokreću ratove i imaju krvave ruke''. Par dana nakon toga, uputio je izravni apel američkom predsjedniku Donaldu Trumpu kojeg je zatražio da pronađe "izlaz" za okončanje rata.