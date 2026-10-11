"uključite me u molitve"
Papa mora na operaciju: Otkriven mu je čvorić na plućima, poznato koliko će trajati oporavak
Papa Lav XIV. uskoro će biti podvrgnut operaciji uklanjanja čvorića na plućima koji su liječnici otkrili tijekom nedavnih medicinskih pretraga. Prema njegovim riječima, promjena je otkrivena u vrlo ranoj fazi i jasno je lokalizirana.
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Papa je o zdravstvenom stanju obavijestio vjernike nakon nedjeljnog Angelusa 11. listopada. Objasnio je da su mu liječnici preporučili kirurški zahvat te da je odlučio slijediti njihove savjete, javlja Vatican News.
Operacija bi se trebala obaviti tijekom prvih dana ovog tjedna u rimskoj bolnici Gemelli.
„Tijekom nedavnih medicinskih pretraga liječnici su pronašli lokalizirani čvorić na mojim plućima. Otkriven je u ranoj fazi i jasno je ograničen na određeno područje. Liječnici smatraju da je operacija primjereno rješenje pa sam, slijedeći njihove preporuke, odlučio pristupiti zahvatu njegova uklanjanja”, poručio je papa.
Dodao je da je operacija već zakazana za naredne dane te zahvalio svima koji mu pružaju duhovnu potporu. Vjernike je pritom zamolio da ga uključe u svoje molitve.
Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana
Ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice Matteo Bruni dodatno je pojasnio da je zahvat planiran za prve dane ovog tjedna.
Prema njegovim riječima, očekuje se da će postoperativni oporavak trajati približno tjedan dana.
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