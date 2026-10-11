Papa mora na operaciju: Otkriven mu je čvorić na plućima, poznato koliko će trajati oporavak

„Tijekom nedavnih medicinskih pretraga liječnici su pronašli lokalizirani čvorić na mojim plućima. Otkriven je u ranoj fazi i jasno je ograničen na određeno područje. Liječnici smatraju da je operacija primjereno rješenje pa sam, slijedeći njihove preporuke, odlučio pristupiti zahvatu njegova uklanjanja”, poručio je papa.