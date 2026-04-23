POSLJEDICE NEIZBJEŽNE
Procurio dokument iz Pentagona: Evo koliko bi trebalo da se očiste sve mine u Hormuzu
Moglo bi potrajati šest mjeseci da se Hormuški tjesnac u potpunosti očisti od mina koje je postavila iranska vojska, a malo je vjerojatno da će se takva operacija provesti prije nego što završi rat između SAD-a i Irana, priopćio je Pentagon američkom Kongresu što je procjena koja znači da bi gospodarski učinci sukoba mogli potrajati do kraja ove godine ili i dulje, objavio je Wall Street Journal.
Viši dužnosnik Ministarstva obrane iznio je tu procjenu tijekom povjerljivog brifinga u utorak za članove Odbora za oružane snage Zastupničkog doma, rekla su trojica dužnosnika upoznata s razgovorom.
Taj vremenski okvir, koji je, prema riječima dvoje od njih, izazvao frustraciju i kod demokrata i kod republikanaca - najnoviji je znak da bi cijene benzina i nafte mogle ostati povišene još dugo nakon postizanja bilo kakvog mirovnog sporazuma.
Osim gospodarskih posljedica, takav bi razvoj događaja mogao imati i značajne političke implikacije u Sjedinjenim Državama, osobito za republikance, kako se približavaju studeni i izbori na polovici mandata. Odluka predsjednika Donalda Trumpa da započne rat pokazala se nepopularnom među većinom Amerikanaca, pokazuju nedavne ankete, te je podijelila njegovu političku bazu, koja ga je dijelom i izabrala zbog njegovih opetovanih obećanja da će izbjegavati strane vojne sukobe i više se usredotočiti na domaća pitanja.
"Iran postavio 20 ili više mina"
U srijedu je prosječna cijena galona benzina u Sjedinjenim Državama iznosila 4,02 dolara, prema podacima AAA-a, u odnosu na 2,98 dolara neposredno prije početka rata u veljači. Trump je bio neodlučan oko pitanja kada bi cijene goriva mogle pasti, rekavši ovog mjeseca da bi do izbora na polovici mandata „mogle ostati iste ili možda malo više“, prije nego što je ustvrdio da će biti „znatno niže“ prije izbora.
Troje dužnosnika, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme, rekli su da je zakonodavcima rečeno kako je Iran možda postavio 20 ili više mina u i oko Hormuškog tjesnaca, ključnog plovnog puta za transport bliskoistočne nafte kroz Perzijski zaljev. Neke su postavljene na daljinu uz pomoć GPS tehnologije, što je američkim snagama otežalo njihovo otkrivanje tijekom postavljanja, rekao je viši obrambeni dužnosnik zastupnicima. Vjeruje se da su druge mine iranske snage postavile pomoću malih brodova.
Pentagon je odbio odgovoriti na pitanja o procjeni koliko bi moglo potrajati uklanjanje mina. Glasnogovornik Sean Parnell dao je kratku izjavu u kojoj je potvrdio da su informacije iznesene tijekom povjerljivog brifinga za zakonodavce te ih nazvao „netočnima“.
"Objavom ovih lažnih tvrdnji Washington Post jasno je pokazao da mu je važnije gurati određenu agendu nego istina“, navodi se u priopćenju.
Središnje zapovjedništvo SAD-a, koje nadzire operacije u regiji, odbilo je komentirati. Bijela kuća uputila je pitanja Pentagonu.
Otežan pomorski promet kroz Hormuški tjesnac postao je trajna točka napetosti u ratu, pri čemu je Iran proglasio tjesnac zatvorenim i čak napadao neke brodove kako bi naudio globalnom gospodarstvu i administraciji Donalda Trumpa, dok Washington i Teheran istodobno inzistiraju na svojim zahtjevima za okončanje rata. Prije rata oko 20 posto svjetske nafte prolazilo je kroz taj tjesnac, a Japan, Južna Koreja, Kina i druge azijske zemlje među onima su koje uvelike ovise o energiji s Bliskog istoka.
Koliko će tjesnac još biti zatvoren?
Iran je počeo postavljati mine u tjesnacu u ožujku, dok su američke i izraelske snage nastavile napade na tu zemlju, što je ranije izvijestio CNN. Trump je zauzvrat zaprijetio da će se Iran suočiti s posljedicama „na razini kakva još nije viđena” ako ne ukloni sve mine koje su „možda postavljene”.
Pentagon je u danima koji su uslijedili istaknuo operaciju napada na iranska plovila koja bi mogla postavljati mine. Ministar obrane Pete Hegseth, govoreći na društvenim mrežama, rekao je da američke snage uništavaju te brodove „nemilosrdnom preciznošću” te da Sjedinjene Države „neće dopustiti teroristima da drže Hormuški tjesnac kao taoca”.
Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Majid Takht-Ravanchi odgovorio je negirajući da Iran postavlja mine. New York Times je, pozivajući se na američke dužnosnike, ovog mjeseca izvijestio da se čini kako Iran nije u stanju pronaći sve mine koje je postavio.
CNN je u ožujku izvijestio da je procjena Obrambene obavještajne agencije pokazala kako bi Iran mogao držati tjesnac zatvorenim od jednog do šest mjeseci, pri čemu su mine jedan od relevantnih čimbenika. Parnell, glasnogovornik Pentagona, tada je rekao toj televizijskoj mreži da je „šestomjesečno zatvaranje Hormuškog tjesnaca nemoguće i potpuno neprihvatljivo” za Hegsetha.
Nije jasno kakav bi plan američka vojska primijenila za operaciju razminiranja. Dužnosnici su spominjali mogućnost korištenja helikoptera, bespilotnih letjelica i ronilaca za uklanjanje eksplozivnih naprava.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare