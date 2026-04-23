Procurio dokument iz Pentagona: Evo koliko bi trebalo da se očiste sve mine u Hormuzu

Moglo bi potrajati šest mjeseci da se Hormuški tjesnac u potpunosti očisti od mina koje je postavila iranska vojska, a malo je vjerojatno da će se takva operacija provesti prije nego što završi rat između SAD-a i Irana, priopćio je Pentagon američkom Kongresu što je procjena koja znači da bi gospodarski učinci sukoba mogli potrajati do kraja ove godine ili i dulje, objavio je Wall Street Journal.