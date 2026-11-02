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Incident na moru

Pogođen tanker u Perzijskom zaljevu, na njemu bila trojica Hrvata. Oglasio se MVEP

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Hina
|
02. stu. 2026. 15:47
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LNG Tanker at Sunset
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Trojica hrvatskih državljana, članovi posade tankera pogođenog u Perzijskom zaljevu u petak navečer, na sigurnom su, zdravi i neozlijeđeni, rečeno je u ponedjeljak Hini iz ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP).

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Katarski tanker za prijevoz ukapljenog prirodnog plina (LNG) 'Al Majeda' pogođen je neidentificiranim objektima u Perzijskom zaljevu, stoji u odgovoru MVEP-a na Hinin upit.

„Na brodu su se nalazila trojica hrvatskih državljana, članova posade, koji su na sigurnom, zdravi i neozlijeđeni”, rečeno je iz ministarstva.

Pogođeni brod vraćen je u katarsku luku Ras Lafan gdje je u tijeku popravak oštećenja, dodaje ta institucija.

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Teme
mvep napad na brod perzijski zaljev ras lafan vijesti iz svijeta

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