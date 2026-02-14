Oglas

Pet europskih zemalja optužilo Rusiju za smrt Navaljnog. Stigla reakcija Rusa

N1 Info
14. velj. 2026. 19:54
Aleksej Navaljni
Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Kremlj je odbacio tvrdnje pet europskih zemalja da je ruski oporbeni čelnik Aleksej Navaljni 2024. godine ubijen u ruskom zatvoru toksinom iz otrovne žabe.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je za državnu novinsku agenciju TASS da su optužbe "dezinformacijska kampanja Zapada".

"Bit će objavljeni rezultati analiza, bit će poznate formule tvari - tada će biti i komentara. Bez toga su svi razgovori i izjave informacijska kampanja usmjerena na skretanje pozornosti s gorućih problema Zapada", kazala je, prenosi Index.

Ruska ambasada: Čak ni nakon smrti ne mogu mu dati mira

Sličnu poruku poslala je i ruska ambasada u Ujedinjenom Kraljevstvu.

"Ovo nije potraga za pravdom, nego ismijavanje pokojnika. Čak ni nakon smrti ruskog državljanina London i europske prijestolnice ne mogu mu dati mira, što mnogo govori o pokretačima ove kampanje", navodi se u priopćenju ruske ambasade.

Aleksej Navaljni

