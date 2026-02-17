Pet mladih ljudi poginulo u požaru stambene zgrade

Pet je osoba poginulo, a četiri su zadobile lakše ozljede u požaru u stambenoj zgradi Kataloniji na sjeveroistoku Španjolske, priopćili su regionalni vatrogasci u ponedjeljak navečer.
Vlasti vjeruju da su svi preminuli bili mladi ljudi, od čega neki možda i maloljetnici, prenosi španjolska novinska agencija EFE, pozivajući se na izvore iz vatrogasne službe.
Požar je izbio u ostavi peterokatnice u Manlleuu, gradu s 21 000 stanovnika sjeverno od Barcelone, rekli su vatrogasci u priopćenju.
‼️ Al menos cinco adolescentes muertos en un incendio en un edificio en Barcelona— DEIA (@deia_eus) February 17, 2026
➡️Otras cuatro personas han resultado heridas leves https://t.co/9lFpkJxQaT
Iz još uvijek nepoznatih razloga, žrtve nisu mogle pobjeći iz ostave, dodali su. Mossos d'Esquadra, katalonska policija, otvorila je istragu o uzroku požara.
Identifikacija žrtava bit će dovršena tijekom utorka ujutro, budući da su neka od tijela bila karbonizirana.
Los fallecidos en el incendio de Manlleu (Barcelona) son cinco adolescentes.https://t.co/L4yLG1wcu1 pic.twitter.com/sZmEIo2JQr— EFE Noticias (@EFEnoticias) February 17, 2026
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
