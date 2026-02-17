Oglas

TRAGEDIJA U ŠPANJOLSKOJ

Pet mladih ljudi poginulo u požaru stambene zgrade

author
Hina
|
17. velj. 2026. 09:05
PIXABAY
PIXABAY

Pet je osoba poginulo, a četiri su zadobile lakše ozljede u požaru u stambenoj zgradi Kataloniji na sjeveroistoku Španjolske, priopćili su regionalni vatrogasci u ponedjeljak navečer.

Oglas

Vlasti vjeruju da su svi preminuli bili mladi ljudi, od čega neki možda i maloljetnici, prenosi španjolska novinska agencija EFE, pozivajući se na izvore iz vatrogasne službe.

Požar je izbio u ostavi peterokatnice u Manlleuu, gradu s 21 000 stanovnika sjeverno od Barcelone, rekli su vatrogasci u priopćenju.

Iz još uvijek nepoznatih razloga, žrtve nisu mogle pobjeći iz ostave, dodali su. Mossos d'Esquadra, katalonska policija, otvorila je istragu o uzroku požara.

Identifikacija žrtava bit će dovršena tijekom utorka ujutro, budući da su neka od tijela bila karbonizirana.

Teme
požar Španjolska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ