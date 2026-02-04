Pet primjera kada su Zimske olimpijske igre postale političko bojno polje

Učinak je nadilazio sport. Za mnoge Amerikance ta je pobjeda bila snažan moralni poticaj u razdoblju obilježenom geopolitičkom tjeskobom i podjelama. Reagan je kasnije rekao da je to dokaz kako „dobri dečki u teškom svijetu mogu završiti prvi“. Nasljeđe „Čuda na ledu“ traje i danas — američki predsjednik Donald Trump dodijelio je članovima te momčadi Kongresnu zlatnu medalju u prosincu prošle godine.