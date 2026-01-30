"ovdje mi zapovijedamo“
"Veoma talijanski problem": Borba protiv mafije ne prestaje ni na Olimpijskim igrama
Radovi za Milano Cortinu postali su žarišna točka sumnji na infiltraciju organiziranog kriminala, no antimafijaške skupine razvile su pristup koji bi mogao pomoći i budućim domaćinima
Okončana "Operacija Reset"
Rano ujutro 8. listopada Zapovjedništvo karabinjera u Bellunu objavilo je priopćenje o tri uhićenja, čime je okončana jednogodišnja istraga nazvana „Operacija Reset“. Dvojica od trojice uhićenih bili su braća, poznati kao pripadnici ozloglašene navijačke skupine SS Lazija, Irriducibili, te su se, kako je navedeno u priopćenju, hvalili osobnim vezama s bivšim vođom Fabriziom Piscitellijem, koji je ubijen 2019. godine.
Kaznena djela zbog kojih su braća uhićena nisu počinjena u Rimu, već 650 kilometara sjevernije, u malom alpskom skijalištu Cortina d’Ampezzo, visoko u Dolomitima, koje će sljedeća tri tjedna biti domaćin Zimskih olimpijskih igara, piše Guardian.
Braća "Irriducibili": Želimo groblje za garaže, bivšu slastičarnicu, novo nasilje...
Braća još čekaju suđenje, no lokalno državno odvjetništvo tvrdi da su vodila operaciju u tri faze. Prva faza bila je preuzimanje kontrole nad mrežom distribucije droge u Cortini, druga preuzimanje triju lokalnih noćnih klubova, a treća iznuđivanje lokalnih vlasti kako bi im dodijelile građevinske ugovore za radove povezane s Igrama.
ONE. WEEK. TO GO!!!— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) January 30, 2026
One week to go! 🔥
There’s just one week left until the start of the Milan Cortina 2026 Olympic Games!!
It’s going to be something truly unique, and we can’t wait!#MilanoCortina2026 #Olympics #Olimpiadi #OneWeekToGo pic.twitter.com/2SKAHmtGUo
Među dokazima koje tužiteljstvo navodi nalazi se i bilješka pronađena na mobitelu jednog od braće u kojoj stoji: „Želimo područje groblja za garaže, bivšu slastičarnicu, prilaznu cestu i novu obilaznicu, izgradnju turističkog naselja.“
Prema podacima talijanske Antimafijaške istražne uprave (DIA), čak 38 posto svih antimafijaških mjera u Italiji tijekom 2024. odnosilo se na građevinski sektor, pri čemu je oko 200 javnih gradilišta istraživano zbog sumnji na infiltraciju organiziranog kriminala. Posljednji veliki događaj održan u Milanu, Svjetska izložba 2015., bio je obilježen korupcijskim skandalima oko građevinskih ugovora. Expo je koštao 2,6 milijardi eura, dok se račun za Zimske olimpijske igre trenutačno penje na više nego dvostruki iznos.
Tvrtka uključena u gradnju garaže povezana s više klanova 'Ndranghete
DIA je također izvijestila parlament da „Zimske olimpijske igre predstavljaju značajan događaj za kriminalne sindikate zainteresirane za prodor u postupke dodjele javnih natječaja“. Samo u Lombardiji 2024. godine doneseno je 50 antimafijaških zabrana.
Jedna od njih odnosila se na građevinsku tvrtku uključenu u izgradnju podzemne garaže u sklopu „Plana radova za Olimpijske igre Milano–Cortina 2026.“, nakon što je utvrđeno da su direktori tvrtke imali osobne i poslovne veze s članovima više klanova zloglasne ’Ndranghete.
Prema tužiteljstvu, dvojica braće nisu bili pripadnici mafije, ali su optuženi za korištenje tzv. „mafijaške metode“ – iznude, prisile i zastrašivanja. Optužbe navode da su prijetili i tukli suparničke dilere, odvukli vlasnika noćnog kluba u šumu pod prijetnjom oružjem te pokušali korumpirati vijećnika nudeći mu glasove u zamjenu za građevinske ugovore, a potom mu prijetili kada je odbio suradnju.
„Ovo je Cortina, ovdje mi zapovijedamo“, navodno su rekli prilikom uhićenja. „Nisam ja neki sitni kriminalac, ja sam šef i ovo ćemo riješiti oružjem.“
Antimafijaška organizacija Libera
Ako Italija ima problema, ima i rješenja. „Sve je pomalo kružno“, kaže Leonardo Ferrante, član nacionalnog odbora antimafijaške organizacije Libera. „Italija je poznata kao zemlja mafije, ali trebala bi biti poznata i kao zemlja antimafijaškog pokreta.“
Libera je osnovana 1994. godine na inicijativu svećenika Luigija Ciottija, s ciljem prikupljanja milijun potpisa za zakon koji bi omogućio ponovno korištenje imovine oduzete kriminalnim organizacijama. Organizacija je danas dio ambicioznog programa Open Olympics 26, čiji je cilj učiniti postupke javne nabave vezane uz Igre transparentnijima.
Jedno od najvećih postignuća inicijative Open Olympics 26 jest obveza organizatora Igara da sve financijske transakcije objavljuju na jednom javnom portalu, koji se ažurira svakih 45 dana. Zahvaljujući tome poznato je da se samo 1,6 milijardi eura troši izravno na Igre, dok se preostalih 4,12 milijardi odnosi na popratne projekte, uključujući čak 2,816 milijardi eura za cestogradnju. Više od polovice projekata neće biti dovršeno prije kraja Igara, a neki su planirani tek za 2033. godinu.
„Inicijativa je nastala u jesen 2023., iz dubokog raskola između talijanskog civilnog društva i institucija“, objašnjava Ferrante. „Sve što danas znamo o Olimpijadi, barem kad je riječ o podacima, izravna je posljedica djelovanja građanskih inicijativa.“
Snažni zakoni o transparentnosti uz mnoge iznimke
Zahvaljujući tom radu, poznato je i da 60 posto od 98 olimpijskih projekata objavljenih na portalu nije imalo procjenu utjecaja na okoliš.
„U Italiji imamo snažne zakone o transparentnosti, ali i mnogo iznimki – a Olimpijske i Paraolimpijske igre jedna su od njih“, kaže Ferranteova kolegica Elisa Orlando. „To je vrlo talijanski problem. Vidjeli smo ga i kod drugih mega-događaja, poput Svjetske izložbe u Milanu prije deset godina. Sve se pretvara u izvanredno stanje – rokovi stišću, a to otvara prostor za izuzeća, ne samo od transparentnosti, nego i od standardnih postupaka javne nabave.“
Što su poslovi transparentniji, to su manje privlačni organiziranom kriminalu. No uspjeh je zasad djelomičan. Libera je zagovarala veću transparentnost kod podugovaranja, no cijeli segment olimpijskih projekata ostaje izvan portala, u rukama privatnih tvrtki. „Fondacija Milano Cortina je crna rupa transparentnosti“, kaže Ferrante.
Tri od šest posljednjih OI-a obilježene skandalima
Tri od posljednjih šest Olimpijskih igara – u Sočiju, Riju i Tokiju – bile su obilježene velikim korupcijskim skandalima. U vrijeme kada sve manje gradova želi ustrajati na kandidaturama zbog nepovjerenja javnosti u troškove (Krakov, Oslo, Stockholm, Innsbruck, Sion i Calgary povukli su se iz utrke za Igre 2022. i 2026.), projekt Open Olympics predstavlja radikalan korak prema rješavanju dugogodišnjih problema.
Tim već surađuje s organizacijama u Francuskoj kako bi isti model primijenili uoči Zimskih olimpijskih igara 2030., koje će se održati s druge strane Alpa.
„Rizik od kriminalne infiltracije postoji svugdje, ne samo u Italiji“, zaključuje Ferrante. „Ali mi u Italiji imamo alate koji nam omogućuju da je prepoznamo kada se dogodi. Naš treći cilj je stvoriti međunarodno građansko nasljeđe – želimo izgraditi globalni pokret za transparentnost Olimpijskih igara.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare