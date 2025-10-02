Putin u Sočiju: Imat ćemo"uvjerljiv odgovor" na europsku militarizaciju

Putin je kritizirao europske zemlje koje, prema njemu, "šire histeriju" i žele ponovno stvoriti "izmišljenog neprijatelja – Rusiju“. Dok europske elite tvrde da je rat s Rusijom blizu, Putin kaže da je to "besmislica“ i "nemoguće za povjerovati“, jer bi bilo suprotno ruskim sigurnosnim interesima. Dodaje kako i sami Europljani sumnjaju u to, jer "ne znaju što je toliko loše u Rusiji i zašto bi trebali stezati remen kako bi joj se suprotstavili“.