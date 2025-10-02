Putin u Sočiju: Imat ćemo"uvjerljiv odgovor" na europsku militarizaciju

Ruski predsjednik podijelio je svoje misli o novom sustavu međunarodnih odnosa u govoru na Forumu Valdai, godišnjem događaju u Rusiji koji je osnovan 2004. godine.
Na plenarnoj sjednici prošle godine iskoristio je priliku da optuži Zapad za "neviđenu geopolitičku pohlepu" nakon završetka Hladnog rata, kriveći ga za svoju punu invaziju na Ukrajinu.
Moto ovogodišnjeg foruma je "Policentrični svijet: upute za upotrebu“. Putin je u uvodu dao svoje viđenje karakteristika novog multipolarnog svjetskog poretka.
Po njegovim riječima, on je kreativniji, manje predodređen i lakši za gubljenje smjera – ali i demokratičniji. Za Putina, "multipolarni svjetski poredak" u osnovi znači svijet u kojem SAD više nije dominantna sila, prenosi SkyNews.
Nema "globalne ravnoteže“ bez Rusije
Putin ističe da međunarodne sankcije zbog rata u Ukrajini nisu uspjele slomiti Rusiju, koja je pokazala "najvišu otpornost“. "Na to smo ponosni, ponosni smo na Rusiju, naš narod i naše oružane snage", rekao je. Zato se, tvrdi, "globalna ravnoteža“ ne može uspostaviti bez ruskog pristanka u multipolarnom svijetu.
Putin je kritizirao europske zemlje koje, prema njemu, "šire histeriju" i žele ponovno stvoriti "izmišljenog neprijatelja – Rusiju“. Dok europske elite tvrde da je rat s Rusijom blizu, Putin kaže da je to "besmislica“ i "nemoguće za povjerovati“, jer bi bilo suprotno ruskim sigurnosnim interesima. Dodaje kako i sami Europljani sumnjaju u to, jer "ne znaju što je toliko loše u Rusiji i zašto bi trebali stezati remen kako bi joj se suprotstavili“.
Rusija će imati "uvjerljiv odgovor" na europsku militarizaciju
Putin je upozorio da Rusija neće ostati bez odgovora na ono što vidi kao "opasnu“ militarizaciju Europe: "Moramo to uzeti u obzir da bismo očuvali svoju obranu i sigurnost", naglašava.
Kao primjer navodi Njemačku koja je najavila gradnju "najmoćnije europske vojske“ – i pita se je li to samo retorika ili stvarna namjera.
Poručuje da bi ruski odgovor bio, "blago rečeno, vrlo uvjerljiv".
Putin želi potpunu obnovu odnosa sa SAD-om
Razlike između Rusije i SAD-a su "normalne za velike zemlje“, kaže, ali hvali pristup Trumpove administracije, koja je davala "izravne izjave bez licemjerja“. Američki predsjednik i njegov tim, po njegovim riječima, djeluju otvoreno kao racionalni akteri koji slijede interese svoje države – baš kao i Rusija. Jedan od ruskih interesa je potpuna obnova odnosa sa SAD-om, dodaje.
Također, pohvalio je i pokušaje Donalda Trumpa da posreduje između Izraela i Hamasa i uspostavi prekid vatre u Gazi.
"Pažljivo razmatramo inicijative predsjednika Trumpa", rekao je. "Vjerujemo da bi moglo biti svjetla na kraju tunela."
Svoj govor Putin je završio porukom da se "u današnjem multipolarnom svijetu sklad i ravnoteža mogu vratiti samo zajedničkim radom“.
