Početna plaća 2600 eura. Europa svjedoči možda i najvećoj vojnoj transformaciji u svojoj povijesti

Unutar vladajuće koalicije dugo su se prepirali oko vraćanja vojnog roka. Jedna od ideja je bila da se po sistemu lutrije izvlači koji će mladići morati na regrutaciju, a onda ponovno tko će od njih dobiti poziv za odsluženje vojnog roka. Obvezni vojni rok u Njemačkoj je ukinut 2011. godine. "Što su naše oružane snage sposobnije za odvraćanje i obranu, to je manja vjerojatnost da ćemo se uopće uključiti u sukob", poručio je ministar obrane Boris Pistorius.