Pogledajte što se sve zove po Trumpu. Po novom i poznati aerodrom

Republikanski guverner Floride Ron DeSantis potpisao je u ponedjeljak zakon kojim će se Međunarodna zračna luka Palm Beach preimenovati po Donaldu Trumpu, nakon što je već niz zgrada, institucija, vladinih programa, ratnih brodova i novca nazvano po aktualnom američkom predsjedniku.
Odluka o preimenovanju zračne luke uslijedila je nakon što je Florida prošle godine odobrila plan doniranja nekretnine u centru Miamija za lokaciju Trumpove predsjedničke knjižnice.
Trump, rodom iz New Yorka, preselio se na Floridu 2019. godine. Prije nego što se preselio živio je u penthausu u Trump Toweru, ali onda je prebivalište pronašao u svom odmaralištu Mar-a-Lago u West Palm Beachu.
Prije promjene imena, potrebno je podnijeti formalni zahtjev Federalnoj upravi za zrakoplovstvo koja će zatim morati obraditi promjenu u raznim bazama podataka za letove i navigaciju, a moraju se promijeniti i upute i znakovi na aerodromu.
Republikanski zastupnik Brian Mast predstavio je prije nekoliko dana zakon kojim se mijenja troslovni kod zračne luke iz PBI u DJT, što označava Trumpove inicijale.
Američko Ministarstvo financija priopćilo je prošlog tjedna da će američke papirnate novčanice s Trumpovim potpisom biti u opticaju od ljeta, što je prvi put da je aktualni predsjednik potpisao američki novac.
Trumpovo ime nalazit će se na planiranoj klasi ratnih brodova mornarice, a ime mu se već nalazi na programu viza za bogate strance, vladinoj web stranici za lijekove na recept i saveznim štednim računima za djecu.
U prosincu je upravni odbor Centra izvedbenih umjetnosti John F. Kennedy, koji je Trump popunio saveznicima tijekom preuzimanja odbora, dodao Trumpovo ime instituciji.
Trumpovo ime dodao je u prosincu i na zgradu Američkog instituta za mir u Washingtonu, mjesecima nakon što je njegova administracija zaplijenila tu neprofitnu organizaciju i gotovo je zatvorila.
Savezni panel za umjetnost, sastavljen od članova koje je imenovao Trump, odobrio je u ožujku prigodni zlatnik s njegovim likom, dio serije kovanica koje američka kovnica novca planira proizvesti u čast 250. obljetnice od osnutka SAD-a.
U veljači je Bijela kuća potvrdila da je Trump predložio da prestane blokirati projekt tunela rijeke Hudson u New Yorku u zamjenu za podršku demokratskog senatora Chucka Schumera da se zračna luka Washington Dulles i željeznički kolodvor Penn u New Yorku imenuju po Trumpu.
PROČITAJTE VIŠE
