Pogledajte trenutak urušavanja povijesnog simbola u Francuskoj: "Borimo se kako bismo promijenili stvari"

U Limogesu, gradu u središnjoj Francuskoj, zapaljena je povijesna zgrada gradske vijećnice, a na videosnimkama vidi se kako se njezin krov urušava. U Marseilleu su prosvjednici odjeveni u crno provalili u gradsku vijećnicu i oštetili zgradu, dok su u Lyonu zapalili gradski turistički ured, izvijestila je novinska agencija Reuters.