Limoges
Pogledajte trenutak urušavanja povijesnog simbola u Francuskoj: "Borimo se kako bismo promijenili stvari"
U subotu navečer u velikim francuskim gradovima izbili su neredi koji su se proširili i izvan glavnog grada. Zapaljene su zgrade javnih institucija, a policija je privela više od tisuću ljudi.
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U Limogesu, gradu u središnjoj Francuskoj, zapaljena je povijesna zgrada gradske vijećnice, a na videosnimkama vidi se kako se njezin krov urušava. U Marseilleu su prosvjednici odjeveni u crno provalili u gradsku vijećnicu i oštetili zgradu, dok su u Lyonu zapalili gradski turistički ured, izvijestila je novinska agencija Reuters.
Kad je u Parizu pala noć, skupine mladih počele su pljačkati i podmetati požare nakon završetka prosvjeda, zbog čega je policija intervenirala suzavcem i jurišima s palicama u uskim gradskim ulicama.
Premijer Sébastien Lecornu izjavio je da je tijekom nereda diljem zemlje privedeno 1200 ljudi te osudio „neprihvatljivu razinu nasilja“.
Razaranju su prethodili uglavnom mirni prosvjedi, koji su proizašli iz masovnih studentskih okupljanja što su prošlog mjeseca zahvatila dijelove Francuske. Ti su prosvjedi potaknuli širi pokret protiv propadanja škola, naglog rasta troškova života i percipirane neaktivnosti vlasti, piše CNN.
🇫🇷🔥 Limoges city hall set on fire by rioters at the end of the Oct. 17 protest; the bell tower collapsed and the prefect says the building is "largely lost" Rioters attacked Limoges' hôtel de ville late Saturday afternoon after the Oct. 17 cost-of-living march, breaking windows and setting fire to the ground floor; cars were also burned outside. Firefighters arrived shortly after 6 p.m., and the flames reached the roof around 7 p.m. and were still burning at 8:10 p.m. The 43-meter bell tower collapsed. Prefect Maurice Barate said the roof fell onto the lower floors except in the west wing and two-thirds of the facade had disappeared, calling the building "largely lost," a "heritage catastrophe" and a "deliberate act" by rioters. The 19th-century building, opened in 1883 and inspired by Paris's city hall, is a listed monument. Interior Minister Laurent Nuñez confirmed the fire; Prime Minister Sébastien Lecornu said "we will not be intimidated." Earlier in Limoges, fireworks mortars were fired at police near the A20 interchange, a police vehicle was burned and shops were looted. Reported by AFP, franceinfo, Europe 1 and Flash FM. NOT CONFIRMED: Which artworks and decorations inside have been destroyed. Claims that works by Henri-Paul Motte, Jean-Joseph Weerts and Urbain Bourgeois are definitively lost have not been confirmed by officials, and no inventory has been published. I also found no figure on injuries or arrests in Limoges. Saturday's national mobilization against the cost of living drew a very large turnout, with CNews reporting more than 550,000 demonstrators, while violence was concentrated in Paris, Lyon, Marseille and Limoges, including a brief break-in at Marseille's city hall. The loss of a historic city hall turns a day of mostly peaceful marches into a symbolic national event and will dominate the political response. What to watch: the official damage and heritage assessment once the fire is out, arrests and charges for arson, the government's response including any new security measures, and whether the unions and student groups distance themselves from the violence. Sources: AFP; franceinfo / France 3 Nouvelle-Aquitaine; Europe 1; CNews; Flash FM; Haute-Vienne prefecture; Interior Ministry.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 17, 2026
Prosvjedi su postali simbol dugogodišnjeg, međugeneracijskog nezadovoljstva ljudi koji smatraju da vlasti zanemaruju njihove zahtjeve za društvenim i političkim promjenama.
Prema riječima ministra unutarnjih poslova Laurenta Nuneza, na ulice diljem Francuske izašlo je oko 550.000 prosvjednika, uključujući 110.000 u Parizu. Organizatori procjenjuju da je odaziv bio još veći.
„Gomilanje bogatstva i moći potpuno je izmaknulo kontroli“, rekla je za CNN u subotu u Parizu jedna od prosvjednica, koja se predstavila kao Pauline.
„Ovdje smo i kako bismo podržali mlade. Ostvarili smo neke pobjede, ali ako pogledamo širu sliku, stvari se ne kreću u dobrom smjeru“, dodala je 36-godišnjakinja.
Druga prosvjednica požalila se na „sve manje demokracije“ i „koncentraciju moći“ pod vodstvom predsjednika Emmanuela Macrona.
„Postoje milijarderi koji kontroliraju medije“, rekla je za CNN 38-godišnja Louise. „Borimo se kako bismo promijenili stvari.“
Macron je osudio „sijače kaosa“ zbog ometanja mirnih prosvjeda te kasno u subotu upozorio da će „oni koji su razbijali, napadali policijske prefekture i poslovne objekte te pljačkali čak i naše gradske vijećnice biti kazneno gonjeni i kažnjeni“.
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