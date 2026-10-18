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Limoges

Pogledajte trenutak urušavanja povijesnog simbola u Francuskoj: "Borimo se kako bismo promijenili stvari"

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N1 Info
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18. lis. 2026. 09:10
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U subotu navečer u velikim francuskim gradovima izbili su neredi koji su se proširili i izvan glavnog grada. Zapaljene su zgrade javnih institucija, a policija je privela više od tisuću ljudi.

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U Limogesu, gradu u središnjoj Francuskoj, zapaljena je povijesna zgrada gradske vijećnice, a na videosnimkama vidi se kako se njezin krov urušava. U Marseilleu su prosvjednici odjeveni u crno provalili u gradsku vijećnicu i oštetili zgradu, dok su u Lyonu zapalili gradski turistički ured, izvijestila je novinska agencija Reuters.

Kad je u Parizu pala noć, skupine mladih počele su pljačkati i podmetati požare nakon završetka prosvjeda, zbog čega je policija intervenirala suzavcem i jurišima s palicama u uskim gradskim ulicama.

Premijer Sébastien Lecornu izjavio je da je tijekom nereda diljem zemlje privedeno 1200 ljudi te osudio „neprihvatljivu razinu nasilja“.

Razaranju su prethodili uglavnom mirni prosvjedi, koji su proizašli iz masovnih studentskih okupljanja što su prošlog mjeseca zahvatila dijelove Francuske. Ti su prosvjedi potaknuli širi pokret protiv propadanja škola, naglog rasta troškova života i percipirane neaktivnosti vlasti, piše CNN.

Prosvjedi su postali simbol dugogodišnjeg, međugeneracijskog nezadovoljstva ljudi koji smatraju da vlasti zanemaruju njihove zahtjeve za društvenim i političkim promjenama.

Prema riječima ministra unutarnjih poslova Laurenta Nuneza, na ulice diljem Francuske izašlo je oko 550.000 prosvjednika, uključujući 110.000 u Parizu. Organizatori procjenjuju da je odaziv bio još veći.

„Gomilanje bogatstva i moći potpuno je izmaknulo kontroli“, rekla je za CNN u subotu u Parizu jedna od prosvjednica, koja se predstavila kao Pauline.

„Ovdje smo i kako bismo podržali mlade. Ostvarili smo neke pobjede, ali ako pogledamo širu sliku, stvari se ne kreću u dobrom smjeru“, dodala je 36-godišnjakinja.

Druga prosvjednica požalila se na „sve manje demokracije“ i „koncentraciju moći“ pod vodstvom predsjednika Emmanuela Macrona.

„Postoje milijarderi koji kontroliraju medije“, rekla je za CNN 38-godišnja Louise. „Borimo se kako bismo promijenili stvari.“

Macron je osudio „sijače kaosa“ zbog ometanja mirnih prosvjeda te kasno u subotu upozorio da će „oni koji su razbijali, napadali policijske prefekture i poslovne objekte te pljačkali čak i naše gradske vijećnice biti kazneno gonjeni i kažnjeni“.

Teme
društveno nezadovoljstvo macronova vlada nasilni nemiri prosvjedi u francuskoj sukobi s policijom

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