bivši princ

Starmer: Andrew bi trebao biti spreman svjedočiti o vezama s Epsteinom

author
Hina
|
31. sij. 2026. 22:47
Britain's Prince Andrew kneels over a female in a combination of images released by the Department of Justice in Washington, D.C.
U.S. Justice Department via REUTERS

Andrew Mountbatten-Windsor "trebao bi biti spreman" svjedočiti pred američkim Kongresom o svojim vezama s Jeffreyjem Epsteinom, nakon što se našao u posljednjim objavljenim dokumentima o osramoćenom pedofilu, rekao je britanski premijer Keir Starmer.

Pristup "usredotočen na žrtve" u slučaju Jeffreyja Epsteina razlog je zašto bi Andrew Mountbatten-Windsor trebao podijeliti informacije "u bilo kojem obliku" ako to od njega zatraže, dodao je premijer. 

U posljednjoj objavi dokumenata mogu se vidjeti fotografije na kojima Andrew kleči na sve četiri nad neidentificiranom ženom. Ove fotografije su među više od tri milijuna dokumenata koje je u petak objavilo američko ministarstvo pravosuđa.

Po dolasku u Japan, posljednju dionicu svoga posjeta Istočnoj Aziji, Keir Starmer upitan je bi li se Andrew trebao ispričati i svjedočiti u kongresnoj istrazi o Epsteinu.

Premijer je odgovorio: "Kao prvo, uvijek pristupam ovom pitanju s Epsteinovim žrtvama na pameti. Epsteinove žrtve moraju biti prioritet. Treba li biti isprike, to je Andrewova stvar."

"No što se tiče svjedočenja, uvijek sam govorio da bilo tko s informacijama treba biti spreman podijeliti te informacije u bilo kojem obliku koji se od njih traži, jer ne možete biti usredotočeni na žrtve ako to niste spremni napraviti."

Posljednje slike, objavljene u dokumentu od 100 stranica fotografija, također prikazuju kako bivši vojvoda dira abdomen žene. Noge druge neidentificirane osobe nalaze se na stolu u pozadini.

Nema opisa fotografija i ne zna se kad su snimljene.

