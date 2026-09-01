Gelderland
Policija nakon pucnjave opkolila mirno selo, jedna osoba poginula, dva ozlijeđena policajca
Policija je opkolila mirno selo u Gelderlandu nakon pucnjave, a dužnosnici još nisu objavili što je izazvalo nasilje tijekom noći.
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Jedna je osoba poginula, a dvojica policajaca ozlijeđena su u noćašnjoj pucnjavi u Overasseltu, selu u nizozemskoj pokrajini Gelderland, priopćila je policija.
Policajci su oko 4.20 sati ujutro po srednjoeuropskom vremenu pozvani u ulicu Ewijkseweg nakon dojave o pucnjavi. Jedna je osoba pronađena mrtva na mjestu događaja, dok su dvojica ozlijeđenih policajaca prevezena u bolnicu i „izvan su životne opasnosti“, rekao je glasnogovornik policije, a prenosi nizozemski javni servis NOS.
Policija je potvrdila da je tijekom noći uhićeno nekoliko osoba, dok su nova uhićenja uslijedila u utorak ujutro. Pripadnici elitne taktičke jedinice DSI nastavili su pretraživati područje, pri čemu su ispalili i hice upozorenja. Policija je zatvorila i pojedine prometnice, piše Euronews.
Policija nije objavila identitet žrtve, uzrok smrti ni točan broj uhićenih, navodeći samo: „U ovom trenutku ne možemo puno više reći o tome što se točno dogodilo.“
Gradonačelnik općine koja se nalazi desetak kilometara južno od Nijmegena, Joerie Minses, rekao je za NOS da je užasnut nasiljem. Ocijenio ga je „potpuno neprihvatljivim“ i poručio da ono „prelazi sve granice“.
Dodao je da su mu misli najprije sa žrtvom i ozlijeđenim policajcima te izrazio suosjećanje sa stanovnicima koji su se „probudili zbog ovog noćnog nasilja“.
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