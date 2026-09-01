Policija nakon pucnjave opkolila mirno selo, jedna osoba poginula, dva ozlijeđena policajca

Policajci su oko 4.20 sati ujutro po srednjoeuropskom vremenu pozvani u ulicu Ewijkseweg nakon dojave o pucnjavi. Jedna je osoba pronađena mrtva na mjestu događaja, dok su dvojica ozlijeđenih policajaca prevezena u bolnicu i „izvan su životne opasnosti“, rekao je glasnogovornik policije, a prenosi nizozemski javni servis NOS.