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na Dan neovisnosti

Pucnjava u New Yorku: Ranjeno najmanje osam osoba, uključujući četvero djece

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Hina
|
05. srp. 2026. 12:18
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The Statue of Liberty and The Empire State Building are illuminated as the United States celebrates its 250th anniversary on Independence Day in New York City, U.S., July 4, 2026. EUTERS/Brendan McDermid
REUTERS/Brendan McDermid

Najmanje osam osoba, uključujući četvero djece, ranjeno je u pucnjavi kasno navečer na Dan neovisnosti u njujorškoj četvrti Coney Island, izvijestio je u nedjelju ABC News, pozivajući se na policijsku upravu grada New Yorka.

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Njujorška policija reagirala je na dojavu o pucnjavi u 22. 37 po lokalnom vremenu u ulici West 31st Street u bruklinskoj četvrti, priopćila je njujorška policija za ABC News.

Među ozlijeđenima su dva muškarca, dvije žene i četvero djece - u dobi od 14, 12, 7 i 6 godina, navodi se u vijestima.

Njujorška policija je rekla da su sve žrtve prevezene u bolnice. Sedam ih je stabilno, dok je 21-godišnjakinja u kritičnom stanju.

Policija je izjavila da su na mjestu događaja pronašli vatreno oružje, ali da nisu nikoga uhitili, prema ABC-u.

U subotu je obilježena 250. obljetnica neovisnosti Sjedinjenih Država.

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new york policija pucnjava

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