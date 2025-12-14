Policija privela "osobu od interesa" u vezi s pucnjavom na Sveučilištu Brown

Policija u Providenceu privela je "osobu od interesa" u vezi s pucnjavom na Sveučilištu Brown u kojoj su ubijena dva studenta, a još devetero ljudi je ozlijeđeno, od kojih je sedmero u kritičnom stanju.
Glasnogovornica Providencea za javnu sigurnost Kristy DosReis rekla je za Reuters da je "osoba od interesa" u pritvoru nakon pucnjave na sveučilištu u tom gradu u saveznoj državi Rhode Island.
Više od 400 policajaca poslano je u subotu u potragu za sumnjivcem koji je s vatrenim oružjem ušao u zgradu u kojoj su studenti polagali ispite.
Agenti FBI-ja i Ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive surađuju u istrazi s lokalnom i državnom policijom.
Pristupi dijelovima kampusa u nedjelju su bili ograničeni i policija je i dalje na mjestu događaja.
Gotovo sve žrtve studenti
Dužnosnici su objavili videosnimku sumnjivca, vjerojatno muškarca 30-ih godina odjevenog u crno.
Zamjenik načelnika policije Providencea Timothy O'Hara rekao je u subotu da je možda nosio masku, ali nisu sigurni.
Istražitelji su na mjestu događaja pronašli čahure od metaka, ali policija nije spremna objaviti pojedinosti, dodao je.
Napadač je pobjegao nakon pucnjave.
Predsjednica sveučilišta Christina Paxson rekla je novinarima da su sve ili gotovo sve žrtve studenti. "To je dan za koji se nadate da se nikada neće dogoditi, a dogodio se", rekla je.
Sedmero od devetero ozlijeđenih u kritičnom je stanju, po sveučilištu.
