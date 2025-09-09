Karol Nawrocki: Poljski euroskeptik koji se druži s Trumpom

Nawrocki je karijeru posvetio promicanju snažno nacionalističkog tumačenja poljske povijesti 20. stoljeća, kao direktor Instituta za nacionalno sjećanje (IPN) i Muzeja Drugog svjetskog rata u Gdanjsku. Masakr u Volinju 1943., kada su ukrajinski nacionalisti ubili i protjerali tisuće Poljaka, jedno je od ključnih pitanja IPN-a. Budući da ukrajinski čelnici ne mogu lako osuditi te nacionaliste, jer uživaju ugled među mnogim Ukrajincima, taj spor ostaje prepreka potpunom pomirenju u očima poljskih nacionalista i tradicionalista – upravo jezgre Nawrockijeva biračkog tijela. Nedavno je pozvao i na zabranu isticanja ukrajinskih nacionalističkih zastava u Poljskoj.