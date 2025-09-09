Opozicija premijeru Tusku
Karol Nawrocki: Poljski euroskeptik koji se druži s Trumpom
Otako je 6. kolovoza preuzeo dužnost, poljski predsjednik Karol Nawrocki stoji u oštroj opoziciji prema premijeru Donaldu Tusku i njegovu kabinetu, sastavljenom od krhke koalicije stranaka centra desno i centra lijevo.
Njegov sastanak u Bijeloj kući ovoga tjedna zaobišao je diplomate i izazvao službeni smjer vanjske politike njegove zemlje.
Izazov koji je Karol Nawrocki uputio Donaldu Tusku primarno se odnosi na sporne pravosudne reforme, pravo na pobačaj, migraciju i ulogu Katoličke crkve – sve simbole konzervativnog političkog i društvenog programa, analizira Responsible Statecraft.
No važna su i vanjskopolitička i sigurnosna razilaženja. Obojica vide Rusiju kao najveću prijetnju Poljskoj i slažu se da je američka vojna podrška ključna. Ni Tusk ni Nawrocki ne žele slati poljske vojnike u „snage za osiguranje“ u poslijeratnoj Ukrajini, već daju prednost nacionalnoj obrani. Poljska izdvaja 4,5 % BDP-a za obranu – više od bilo koje druge članice NATO-a – i snažno preferira američku opremu i oružje.
Ipak, postoje značajne razlike u pogledu na EU te bilateralne odnose s Njemačkom i Ukrajinom. Nawrocki, kojega podržava desno-populistički PiS (Pravo i pravda) koji je vladao od 2015. do 2023., odlučio je vanjsku i obrambenu politiku postaviti kao glavno polje sukoba s Tuskovom vladom, u očekivanju da PiS i još desnije stranke mogu pobijediti na parlamentarnim izborima najkasnije 2027.
Traženje Trumpove naklonosti
Nawrockijev posjet Bijeloj kući u srijedu uslijedio je nakon otvorenog sukoba s Tuskom i njegovim šefom diplomacije Radosławom Sikorskim. Iako premijer ima ustavnu ovlast nad vanjskom politikom, Nawrocki si je priskrbio neovisnu ulogu. Jasno je da ima bolji odnos s Trumpom nego proeuropski i proukrajinski Tusk. Kao konzervativni „suverenist“, Nawrocki dijeli Trumpov pristup migraciji i društvenim pitanjima.
Suprotno ustaljenoj praksi, na sastanak nije pozvao nikoga iz Ministarstva vanjskih poslova niti poljskog veleposlanika.
Iako se razilaze u mnogim pitanjima, Nawrocki i Tuskova vlada složili su se da treba tražiti jamstvo da američke vojne postrojbe u Poljskoj neće biti smanjene. Trump je to entuzijastično potvrdio na zajedničkom obraćanju novinarima.
U objavi na platformi X uoči sastanka, Sikorski je pozvao Nawrockog da Trumpu „jasno predoči stvarne namjere“ Vladimira Putina u Ukrajini i da inzistira na „pravednom miru“. Sjedivši kraj Nawrockog, Trump je novinarima rekao da želi zaustaviti svakodnevni gubitak života ruskih i ukrajinskih vojnika te da će nastaviti pokušavati okončati rat. Nawrocki nije ništa dodao i činilo se da se slaže sa svim Trumpovim odgovorima. Trump je također odbio poslati „poruku“ Putinu.
Nawrockijevi stavovi o Ukrajini
Tijekom predsjedničke kampanje Nawrocki se izjasnio protiv članstva Ukrajine u NATO-u i EU, što je u oštrom sukobu sa stavom Tuskove vlade. Nedavno je uložio veto na produženje financijske potpore ukrajinskim izbjeglicama u Poljskoj, što može imati posljedice i na poljsko financiranje Starlink komunikacija za Ukrajinu.
Nawrocki je karijeru posvetio promicanju snažno nacionalističkog tumačenja poljske povijesti 20. stoljeća, kao direktor Instituta za nacionalno sjećanje (IPN) i Muzeja Drugog svjetskog rata u Gdanjsku. Masakr u Volinju 1943., kada su ukrajinski nacionalisti ubili i protjerali tisuće Poljaka, jedno je od ključnih pitanja IPN-a. Budući da ukrajinski čelnici ne mogu lako osuditi te nacionaliste, jer uživaju ugled među mnogim Ukrajincima, taj spor ostaje prepreka potpunom pomirenju u očima poljskih nacionalista i tradicionalista – upravo jezgre Nawrockijeva biračkog tijela. Nedavno je pozvao i na zabranu isticanja ukrajinskih nacionalističkih zastava u Poljskoj.
Nawrockijevi stavovi o Njemačkoj i EU
Nawrocki je obilježio 1. rujna, obljetnicu početka Drugog svjetskog rata njemačkim napadom na Gdanjsk, vatrenim govorom u kojem je zatražio ratne reparacije od Njemačke za žrtve i razaranja. Ta je tema bila izvor napetosti i za vrijeme PiS-ove vlade.
Tusk je odgovorio da Poljska treba davati prednost snažnim odnosima s Njemačkom i ne dopustiti da pitanje reparacija ugrozi europsko jedinstvo, osobito zbog prijetnje iz Rusije. Njemačka tvrdi da je pitanje reparacija odavno zatvoreno, a Tusk je prihvatio njihove ponovljene isprike i izraze kajanja, dijelom radi očuvanja poljskog položaja u EU. Nawrocki, očito, nema tu osjetljivost.
Tusk i njegov kabinet potpuno su predani EU te poštivanju kritika Europske komisije na račun PiS-ovih pravosudnih reformi, za koje se smatra da ugrožavaju neovisnost sudstva. Njegova vlada cijeni američku vojnu potporu, ali sigurnost Poljske vidi i u jačanju položaja unutar EU, osobito u „višemarskoj skupini“ s Njemačkom i Francuskom.
Nawrocki dijelom dijeli svjetonazor mađarskog premijera Viktora Orbána i slovačkog Roberta Fica, ali ne podržava njihovu spremnost na ustupke Rusiji oko Ukrajine. Radije bi jačao odnose sa susjedima u srednjoj i istočnoj Europi, baltičkim zemljama, Danskom i Švedskom. Jasno je da planira voditi predsjedničku diplomaciju ne tražeći dopuštenje Tuskovog kabineta.
Posljedice sukoba za vlast
Poljska podijeljena dubokim sukobom loša je vijest za EU. Oštra borba u polariziranom okruženju pretvara se u stalnu izbornu kampanju, iako su izbori udaljeni gotovo dvije godine. Dok Tuskova vlada ostaje čvrsto uz EU konsenzus o punoj potpori Ukrajini, Nawrocki vjeruje da će ga njegov euroskepticizam, snažna predanost povećanoj obrambenoj potrošnji i jasna naklonost američkom vodstvu provesti kroz burna vremena.
