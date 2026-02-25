Kaczynski ne želi europska sredstva za obranu: "Odbijamo Poljsku pod njemačkom čizmom"

Kako piše Deutsche Welle, ispred predsjedničke palače u Varšavi u subotu (21.2.) su odjekivali dramatični pozivi upomoć. "Spasi Poljsku, spasi Poljsku", vikao je Adam Borowski, bivši antikomunistički sindikalist i pristaša desno‑konzervativne oporbe u zemlji. "Preklinjemo vas, uložite svoj veto protiv SAFE‑a", apelirao je na šefa države Karola Nawrockog. Prosvjedu se odazvalo samo nekoliko stotina ljudi, a nosili su poljske i američke zastave te transparente s pretežno antinjemačkim porukama.