NAGLI ZAOKRET
Kaczynski ne želi europska sredstva za obranu: "Odbijamo Poljsku pod njemačkom čizmom"
EU stavlja Poljskoj na raspolaganje 43,7 milijardi eura za obranu, ali desno‑konzervativna oporba, predvođena Jaroslawom Kaczynskim, strahuje od njemačke zavjere i smatra da im je ugrožen državni integritet.
Kako piše Deutsche Welle, ispred predsjedničke palače u Varšavi u subotu (21.2.) su odjekivali dramatični pozivi upomoć. "Spasi Poljsku, spasi Poljsku", vikao je Adam Borowski, bivši antikomunistički sindikalist i pristaša desno‑konzervativne oporbe u zemlji. "Preklinjemo vas, uložite svoj veto protiv SAFE‑a", apelirao je na šefa države Karola Nawrockog. Prosvjedu se odazvalo samo nekoliko stotina ljudi, a nosili su poljske i američke zastave te transparente s pretežno antinjemačkim porukama.
EU‑program "Security Action for Europe" (SAFE), donesen prošlog ljeta, trebao bi, s obzirom na prijetnju iz Rusije, ojačati vojni potencijal Europe. Zainteresiranim državama na raspolaganju je ukupno 150 milijardi eura povoljnih kredita.
Upitno provođenje programa SAFE
Poljska je najveći korisnik: država na prvoj crti obrane na istočnom krilu NATO‑a trebala bi dobiti 43,7 milijardi eura povoljnih zajmova za modernizaciju svojih oružanih snaga. Europska komisija odobrila je 26. siječnja sredstva za 139 poljskih projekata. Novac bi mogao početi stizati već u ožujku, ali upitno je hoće li se program uopće provesti.
Dramatičan zaokret desnice
Kako ističe Deutsche Welle, proeuropska vlada lijevog centra premijera Donalda Tuska smatra projekt velikim uspjehom jer je upravo Poljska, tijekom svog predsjedanja EU‑om prije dvije godine, pokrenula tu inicijativu i provela je unatoč protivljenju nekih zapadnoeuropskih prijestolnica.
Donedavno je između vlade i oporbe postojala suglasnost da je SAFE velika prilika za Poljsku, ali je desno‑konzervativna i krajnje desna oporba u zadnji čas dramatično promijenila mišljenje.
Zaokret je prije tjedan dana objavio Jaroslaw Kaczynski, čelnik desno‑konzervativne stranke Pravo i pravda (PiS) koji je ustvrdio kako je cilj SAFE‑a, "ujedinjenje Europe pod njemačkim vodstvom" te "istiskivanje SAD‑a iz Europe".
Prema njegovim riječima, prijedlog znači "Poljsku pod njemačkom čizmom".
"Mi tu čizmu odbijamo", nastavio je Kaczynski, nazvavši Njemačku "postnacističkom državom". Po Kaczynskom, predsjednik Nawrocki trebao bi staviti veto na SAFE.
Deutsche Welle podsjeća da je i desno‑libertarijanska stranka Konfederacija slobode i nezavisnosti kritizirala SAFE. "Ovaj program može podržati samo idiot ili izdajnik", objavila je na X‑u europarlamentarka Ewa Zajaczkowska‑Hernik.
Što će učiniti predsjednik Nowrocki?
PiS‑ovi političari tvrde da bi SAFE ograničio mogućnost odabira dobavljača oružja na europske koncerne. Do sada je Poljska kupovala borbene zrakoplove i tenkove od SAD‑a i Južne Koreje. Potpuno je neprihvatljivo, prema stajalištu poljske desnice, da bi ovaj put od toga trebale profitirati i njemačke tvrtke.
"Riječ SAFE znači sigurno. To nije samo igra riječi. Nitko ne treba doći na pomisao da blokira program", upozorio je premijer Tusk prošlog četvrtka na vojnom poligonu kraj Varšave. Veto bi bio "udarac u srce obrambenih projekata", rekao je Tusk. Poljski zamjenik ministra obrane Cezary Tomczyk govori čak o "veleizdaji".
Sad se čeka što će učiniti predsjednik Nawrocki, koji je od stupanja na dužnost u kolovozu 2025. blokirao rekordnih 27 zakona. Deutsche Welle podsjeća da ga je PiS kandidirao i pobijedio je, između ostalog, "zahvaljujući financijskoj i logističkoj podršci Kaczynskijeve stranke, što ga obvezuje na lojalnost".
