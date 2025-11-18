Poljski sigurnosni dužnosnik: Iza sabotaže poljske željezničke pruge prema Ukrajini stoji Rusija

Sve upućuje da iza sabotaže poljske željezničke pruge prema Ukrajini stoje ruske obavještajne službe, rekao je u utorak glasnogovornik poljskog ministra specijalnih službi.
Eksplozija na pruzi Varšava-Lublin, koja povezuje prijestolnicu s gradom na ukrajinskoj granici, dogodila se nakon niza podmetnutih požara, sabotaža i kibernetičkih napada u Poljskoj i drugim europskim zemljama.
Izjava glasnogovornika prva je u kojoj neki dužnosnik poljskih sigurnosnih službi javno izražava sumnju da iza eksplozije, koju je premijer Donald Tusk proglasio "neviđenim činom sabotaže”, stoji Rusija.
Upitan o istrazi tog incidenta, Jacek Dobrzynski odgovorio je novinarima da vlasti prikupljaju dokaze i informacije te potvrđuju one koje su prikupili dosad.
„Svjesni ste da oni koji su naručili sabotažu, a sve ukazuje da su to ruske obavještajne službe, veoma žele znati u kojem smjeru ide istraga policije i agencija za unutarnju sigurnost”, kazao je.
Poljska vlada u utorak ujutro je na temu incidenta održala izvanredni sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojem su prisustvovali i vojni zapovjednici, čelnici obavještajnih agencija te predstavnik predsjednika.
