Eksplozija na pruzi

Poljski sigurnosni dužnosnik: Iza sabotaže poljske željezničke pruge prema Ukrajini stoji Rusija

author
Hina
|
18. stu. 2025. 12:39
Poljska
WOJTEK RADWANSKI / AFP

Sve upućuje da iza sabotaže poljske željezničke pruge prema Ukrajini stoje ruske obavještajne službe, rekao je u utorak glasnogovornik poljskog ministra specijalnih službi.

Eksplozija na pruzi Varšava-Lublin, koja povezuje prijestolnicu s gradom na ukrajinskoj granici, dogodila se nakon niza podmetnutih požara, sabotaža i kibernetičkih napada u Poljskoj i drugim europskim zemljama. 

Izjava glasnogovornika prva je u kojoj neki dužnosnik poljskih sigurnosnih službi javno izražava sumnju da iza eksplozije, koju je premijer Donald Tusk proglasio "neviđenim činom sabotaže”, stoji Rusija. 

Upitan o istrazi tog incidenta, Jacek Dobrzynski odgovorio je novinarima da vlasti prikupljaju dokaze i informacije te potvrđuju one koje su prikupili dosad. 

„Svjesni ste da oni koji su naručili sabotažu, a sve ukazuje da su to ruske obavještajne službe, veoma žele znati u kojem smjeru ide istraga policije i agencija za unutarnju sigurnost”, kazao je. 

Poljska vlada u utorak ujutro je na temu incidenta održala izvanredni sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojem su prisustvovali i vojni zapovjednici, čelnici obavještajnih agencija te predstavnik predsjednika. 

Teme
Poljska Rusija Ukrajina sabotaža pruge željeznička pruga

