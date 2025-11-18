U Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kažu da njihova arhiva nije izgorjela, požar ju je zaobišao.
"Sad su naše kolege to obišle, naša je arhiva sačuvana", kazali su za 24sata u Ministarstvu.
Ne znaju kako ju je požar zaobišao, ali jest.
Prema informacijama Ministarstva prostornog uređenja, imaju ugovor s Poreznom upravom i Ministarstvom demografije o korištenju prostora u Vjesnikovoj zgradi, sad izgorjeloj.
"Njihove arhive su bile zahvaćene požarom, prema našim informacijama većina njihove arhive je bila zahvaćena, ne znamo što je sve u njoj bilo. Prema ugovoru s njima, Porezna je na sedmom, osmom, devetom i desetom katu, mi smo na 15.", istaknuli su u Ministarstvu.
Država je suvlasnica je Poslovnog kompleksa Vjesnik, s udjelom oko 60 posto, zajedno s drugim pravnim osobama. Dio koji je zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks) koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koristi za rad službenika nije zahvaćen požarom.
