neboder U PLAMENU

Požar u Vjesniku zahvatio arhivu Porezne uprave i Ministarstva demografije

author
N1 Info
|
18. stu. 2025. 12:04
18.11.2025. - Zagreb, Hrvatska - Pozar u Vjesnikovom neboderu.
Neva Zganec/PIXSELL

U Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kažu da njihova arhiva nije izgorjela, požar ju je zaobišao.

"Sad su naše kolege to obišle, naša je arhiva sačuvana", kazali su za 24sata u Ministarstvu.

Ne znaju kako ju je požar zaobišao, ali jest.

Prema informacijama Ministarstva prostornog uređenja, imaju ugovor s Poreznom upravom i Ministarstvom demografije o korištenju prostora u Vjesnikovoj zgradi, sad izgorjeloj.

"Njihove arhive su bile zahvaćene požarom, prema našim informacijama većina njihove arhive je bila zahvaćena, ne znamo što je sve u njoj bilo. Prema ugovoru s njima, Porezna je na sedmom, osmom, devetom i desetom katu, mi smo na 15.", istaknuli su u Ministarstvu.

Država je suvlasnica je Poslovnog kompleksa Vjesnik, s udjelom oko 60 posto, zajedno s drugim pravnim osobama. Dio koji je zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks) koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koristi za rad službenika nije zahvaćen požarom.

Sve o požaru u Vjesniku pratimo uživo iz minute u minutu.

Teme
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja požar vatrogasci vjesnik zgrada

