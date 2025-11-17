Poljski premijer optužuje: Eksplozija na željezničkoj pruzi je "neviđeni čin sabotaže"

WOJTEK RADWANSKI / AFP

Eksplozija u kojoj je oštećena poljska željeznička pruga na ruti prema Ukrajini bila je "neviđeni čin sabotaže", rekao je u ponedjeljak premijer Donald Tusk te obećao da će Poljska pronaći odgovorne za incident koji je, ističe, mogao završiti tragedijom.

Podijeli

Oglas

Eksplozija na pruzi Varšava-Lublin koja povezuje glavni grad s ukrajinskom granicom uslijedila je nakon vala podmetanja požara, sabotaža i kibernetičkih napada u Poljskoj i drugim europskim zemljama od početka rata u Ukrajini.

Varšava je u prošlosti odgovornost pripisivala Rusiji, tvrdeći da je Poljska postala jedna od najvećih meta Moskve zbog svoje uloge u pomoći Kijevu. Rusija je više puta poricala odgovornost za sabotaže.

"Dizanje u zrak željezničke pruge na relaciji Varšava-Lublin je neviđeni čin sabotaže čime se ciljala sigurnost poljske države i njezinih građana", napisao je Tusk na X-u.

"Istraga je u tijeku. Baš kao i u ranijim slučajevima ove vrste, uhvatit ćemo počinitelje, bez obzira na to tko ih podupire", dodao je.

Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie. pic.twitter.com/aSfNRUD0q9 — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

Rutom se prevozi oružje za Ukrajinu

Četiri ministra u vladi izjavila su na konferenciji za medije da je došlo do jednog potvrđenog i jednog "vrlo vjerojatnog" čina sabotaže, misleći na incident na drugom dijelu rute gdje je oštećena željeznička vuča.

Varšava je objavila u listopadu da su Poljska i Rumunjska pritvorile osam osoba osumnjičenih za planiranje sabotaže u ime Rusije.

Lokalna policija priopćila je u nedjelju da je strojovođa prijavio štetu na željezničkoj pruzi, ali vlasti nisu mogle odmah potvrditi da je riječ o sabotaži.

"Ova ruta koristi se i za prijevoz oružja u Ukrajinu", rekao je Tusk u video obraćanju. "Srećom, nije se dogodila tragedija, ali pravne implikacije su vrlo ozbiljne", istaknuo je poljski premijer.

Ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz rekao je da vojska pregledava dionicu pruge duljine 120 kilometara koja vodi do granice s Ukrajinom.

Ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwinski rekao je da je na mjestu događaja prikupljeno mnoštvo dokaza koji bi trebali omogućiti brzu identifikaciju počinitelja.

Oštećenom rutom koja prolazi kroz istočni grad Lublin dnevno prometuje 115 vlakova, rekao je ministar infrastrukture.