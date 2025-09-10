Gledali vijesti o ruskim dronovima, a onda im jedan razorio krov

"Uključio sam televizor i sve su vijesti bile o ovom masovnom upadu dronova, a nakon nekog vremena čuo sam avion kako prelijeće... i odjednom je nešto zabučalo, svjetlo je palo sa stropa u dnevnoj sobi u prizemlju", rekao je Reutersu umirovljenik Wesolowski iz sela na istoku Poljske Wyryki-Wole.