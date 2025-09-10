Koju poruku Putin šalje Zapadu upadom na poljski zračni prostor?

Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Ruski predsjednik dobar je u "rezanju salame" – taktici uporabe malih poteza kako bi se postigao puno veći ishod koji bi inače bio provokativniji.

Podijeli

Oglas

Neviđeni ruski napadi dronovima na Poljsku istodobno su test i upozorenje. Način na koji će Europa i NATO odgovoriti mogao bi biti presudan za sigurnost na ovom kontinentu, analizira urednik Dominic Waghorn za Sky.

Rusi su majstori u onome što se naziva "rezanje salame". Taktike koje koriste niz manjih akcija kako bi proizvele puno veći rezultat koji bi inače bio daleko provokativniji.

Kremlj ispituje Zapad postupnim, ali stalnim pojačavanjem napetosti. Zgrada British Councila i jedna institucija EU-a bombardirane su u Kijevu; GPS na zrakoplovu visokog dužnosnika EU-a ometen je.

Svaka provokacija sama za sebe iznjedri tek retoriku sa Zapada

Ali prelaze se nove crte i Rusija se ohrabruje. Putin je u tome dobar.

Majstorski je koristio taktiku rezanja salame 2014. sa svojim "malim zelenim ljudima" u invaziji na Krim – nizom dvosmislenih vojnih i diplomatskih poteza za preuzimanje kontrole. Zbunjujuće odugovlačenje Zapada u odgovoru zapečatilo je sudbinu Krima.

Upravo je uzeo veći komad salame svojim napadima dronovima na Poljsku.

Oni su, naravno, test spremnosti NATO-a da primijeni svoje obveze iz članka 5. Rusija je napala državu članicu, a saveznici vjeruju da je to učinjeno namjerno.

Hoće li NATO aktivirati mehanizam "svi za jednoga, jedan za sve" u obrani Poljske i napasti Rusiju?

Vrlo vjerojatno ne. Ali izostanak odgovora projicira slabost. Putin će vidjeti rezultate svog testa i isplanirati sljedeći.

Možemo očekivati puno priče o sankcijama, no sjetimo se da nisu spriječile ovu invaziju i da nisu uvjerile Rusiju da je poništi. Jedine sankcije koje bi mogle boljeti one su koje američki predsjednik odbija odobriti – na rusku trgovinu naftom.

Pa kako su dronovi ujedno i upozorenje?

Oni postavljaju pitanje. Vladimir Putin pita Zapad želi li se doista više uključiti u ovaj sukob vlastitim snagama. Europljani razmatraju slanje vojnika na teren unutar Ukrajine nakon mogućeg primirja.

Ako je na ovaj posljednji napad sada nezgodno, složeno i teško odgovoriti, što će se dogoditi ako Rusija tada primijeni hibridne taktike?

Opovrgljive, dvosmislene metode u kojima Rusi briljiraju mogle bi Savezu znatno otežati situaciju ako se uvuče u Ukrajinu.

Dvaput razmislite prije nego što tamo pošaljete svoje trupe, poručuje Rusija Zapadu.