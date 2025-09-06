Oglas

16 mrtvih

Portugalci otkrili uzrok kobne nesreće uspinjače u Lisabonu

Hina
07. ruj. 2025. 00:00
A woman adjusts old pictures of the Gloria funicular railway car, accompanied by a text reading: "Lisbon cries and we cry with her,"
REUTERS/Pedro Nunes

Iskakanje uspinjače u Lisabonu u kojoj je u srijedu poginulo 16 ljudi uslijedilo je nakon "prekida sajle između dvije kabine" koje su bile povezane, prema izvješću koje je u subotu navečer objavio Ured za istraživanje zrakoplovnih i željezničkih nesreća (GPIAAF).

"Planirani vizualni pregled, proveden ujutro na dan nesreće, nije otkrio nikakve anomalije na sajli", naveli su istražitelji te agencije zadužene za istragu, u preliminarnom izvješću koje se odnosi na potvrđene nalaze, ali ne ulazi u specifične zaključke o uzrocima nesreće.

Napominje se da je sajla prekinuta nakon što su kabine prešle tek oko šest metara.

Vozilo je nakon puknuća kabla ubrzalo do oko 60 km na sat i na kraju izletjelo iz tračnica.

Istraga je postavila pitanje održavanja opreme, ali prema dostupnim podacima, pregled i održavanje uspinjače bili su redovni i ažurni. 

Prema prvim nalazima istrage objavljenim u subotu, nesreća se dogodila "brzinom oko 60 km/h" a svi su se događaji "odvili za manje od 50 sekundi".

Uspinjača Gloria, koja u svom trenutnom obliku datira iz 1914., sastoji se od dva žuta vagona koji se naizmjenično uspinju i spuštaju pomoću sustava protuutega.

Diže se i spušta 45 visinskih metara na duljini od 276 metara, "s prosječnim nagibom od 18 posto," rekli su istražitelji GPIAAF-a.

Pet portugalskih državljana i jedanaest stranaca poginulo je u ovoj nesreći, u kojoj je ozlijeđeno i dvadesetak drugih, prema najnovijem izvješću.

lisabon uspinjača

