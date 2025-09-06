Vučić nastavlja sa otvorenim prijetnjama tužiteljima i sucima: "Zakleli se na Ustav, neće služiti željama predsjednika"

Tanjug/Miloš Milivojević

Direktan prijenos protesta koji je realizirao samo jedan domaći medij ponovo je bio povod da se predsjednik države obruši i na nezavisne novinare i na pravosuđe. Vučić traži reakciju tužiteljstva protiv N1 i poziva na uhićenje Dragana Šolaka, ali i upućuje otvorene prijetnje pravosuđu. Sudac Majić ističe da su se tužitelji i suci zakleli na Ustav i zakon i da zbog toga neće služiti željama predsjednika i njegove svite.

Podijeli

Oglas

Bilo je 22:38 kada je tijekom intervencije policije reporterka N1 zatekla građanku kako stoji na vrhu kioska.

Reporterka N1: Kako ste se spasili?

Građanka: Popela sam se gore uz kiosk.

Reporterka N1: Jesu li se zalijetali?

Građanka: Jesu, ali ja nemam riječi za njih…

Nastavak te rečenice namjerno ne puštamo ponovo, jer je ova uplašena i uznemirena građanka u prijenosu uživo izgovorila riječi koje se mogu shvatiti kao poziv na nasilje. Upravo su te riječi bile povod da predsjednik države još jednom ozbiljno optuži i zaprijeti TV N1.

“Ja imam pitanje za naše tužitelje – dokle će da se prave naivne i da ne vide što je to što rade pojedine medijske platforme koje izravno pozivaju na linč i obračun s državnim organima”, rekao je Aleksandar Vučić.

Redakcija N1 je priopćila da je svima jasno da to nije stav N1, već autentično svjedočanstvo s lica mjesta, u programu uživo, na koje nisu mogli utjecati.

“Predsjednik države koristi svaku priliku da N1 predstavi kao neprijatelja države, a ne kao nezavisni medij koji radi svoj posao. Nije prvi put da Vučić N1 označava kao ‘okupacijski’ ili ‘teroristički’ medij, stvarajući atmosferu u kojoj su novinari meta, a sloboda govora neprijatelj vlasti”, navodi se u reakciji redakcije N1.

Na istoj, prethodne večeri održanoj konferenciji za medije, novinar Informera je, uz konstataciju da se TV N1 deklarira kao platforma za nasilje, ponovo pitanjem vratio predsjednika na snimku s početka priloga.

“Moram da kažem da čekam reakciju tužiteljstva, ne bude li je mi ćemo morati preduzimati ozbiljnije mjere na razini države i po pitanju tužiteljstva i po pitanju pravosuđa”, rekao je Vučić.

“Ne postoji nijedan zakonski i ustavni osnov da on poduzima korake osim što on ponovo miješa sudsku, zakonodavnu i izvršnu granu vlasti. On sve to ruši i razara. On je definitivno na vrhuncu svoje destruktivne faze”, kaže novinarka Jovana Gligorijević.

S otvorenim prijetnjama pravosuđu predsjednik države nastavio je i dan poslije.

“Kada dođe do promjene Ustava tada ćemo moći donijeti suštinsku reformu tužiteljstva i sudstva i promjena u tužiteljstvu i sudstvu, a i do tada ćemo pronaći načine da mijenjamo”, rekao je Vučić.

“Vidi se nesumnjivo da je želja i formalno, pošto on spominje i nekakve skorije promjene, spominje i Ustav – želja da i tu granu vlasti u potpunosti pretvori u dio svoje pretorijanske garde”, ocjenjuje sudac Miodrag Majić.

Sudac Majić ističe da su se tužitelji i suci zakleli na Ustav i zakon i da zbog toga u ovom trenutku mogu poručiti samo jedno:

“Nećemo služiti željama predsjednika Republike i njegove svite da i sudstvo stave pod svoju kontrolu i, ako je cijena toga da budemo svi razriješeni, spremni smo da budemo razriješeni”, naveo je on.

A u ovoj posljednjoj seriji isprepletenih prijetnji pravosuđu i profesionalnim medijima, predsjednik je na televiziji Pink dobio i pitanje: Zašto se na opozicijskim medijima prikazuje nešto što nema nikakve veze sa stvarnošću? U odgovoru, Vučić je zatražio uhićenje osnivača United Grupe.

“Nisu to opozicijski mediji, to su morate razumjeti, to je kriminalac, to je davljenik koga gone u osam država svijeta kao kriminalca…”, rekao je Vučić, a na pitanje misli li na Dragana Šolaka, odgovorio je da misli.

“Nijedan kazneni postupak protiv mog klijenta Dragana Šolaka ne vodi se ni u Srbiji ni u inozemstvu. Javna i rutinska promocija neistina i uvreda od državnog vrha zona su, ne samo pravnog neodgoja, već i protuzakonitog postupanja”, naveo je odvjetnik Zdenko Tomanović.

Inače, Vučić je još jednom ponovio da nikada nije vršio pritisak da se smijeni rukovodstvo United Medije ili bilo koji urednik na N1. Da li zato što zaista nije ili je taj plan, makar za sada, zaustavljen?