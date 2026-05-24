Posljedice ruskog napada na Kijev: Najmanje jedna osoba poginula, a 21 ih je ranjeno

Najmanje jedna osoba je poginula, a 21 je ranjena u velikom ruskom valu raketnih i bespilotnih napada na ukrajinski glavni grad Kijev u noći na nedjelju, javlja BBC.
Gradom su odjekivale eksplozije, a gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu je napisao da je šteta prijavljena u svim okruzima, među kojima su stambeni objekti i škola.
Među ranjenima je i jedan petnaestogodišnjak, a 13 osoba prevezeno je u bolnicu. Troje ih je u "teškom stanju", rekao je Kličko.
Napadi su uslijedili nakon što je ruski predsjednik Putin obećao da će uzvratiti pošto je u petak optužio Ukrajinu za smrtonosni napad na studentski dom u gradu Starobiljsku, gdje je ubijeno 18 ljudi.
U objavi Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine stoji da je u noći na petak izveden napad blizu Starobiljska u istočnom dijelu Ukrajine pod ruskom okupacijom, ali se tvrdi da je pritom pogođena ruska vojna jedinica.
U ruskome napadu u noći na nedjelju pogođeno je više od 40 lokacija širom Kijeva. Ostaci raketa izazvali su požare na stambenim zgradama, skladištima, supermarketu i u trgovačkom centru, napisao je Kličko.
"Glavni grad bio je meta masovnoga balističkog napada. Moguća su daljnja lansiranja", napisao je Timur Tkačenko, načelnik kijevske vojne uprave na Telegramu nedugo nakon ponoći.
Jedna je osoba poginula nakon što je pogođena deveterokatnica u središnjem okrugu Ševčenko, a na gornjim je katovima izbio požar.
U istom je okrugu zbog napada blokiran pristup skloništu smještenon u jednoj školi te je u njemu ostalo zarobljeno nekoliko ljudi.
Pripadnici hitnih službi pohitali su na više mjesta u gradu na kojima je nastala šteta da bi pogasili požare, uklonili ruševine i pomogli ranjenima.
"Čišćenje posljedica granatiranja je u tijeku", rekao je Tkačenko. U subotu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio kako ima naznaka da se Rusija priprema za "kombinirani napad na ukrajinski teritorij, uključujući i Kijev".
Pozvao se na podatke obavještajne službe Ukrajine, Europe i SAD-a koji su upućivali na to da Rusija priprema napad raketom Orešnik, koja navodno putuje više od 10 puta brže od svjetlosti i trenutačno ju je nemoguće presresti.
