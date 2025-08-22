Oglas

Potres magnitude 7,5 pogodio Drakeov prolaz, izdano upozorenje na tsunami

Hina
22. kol. 2025. 07:20
Potres magnitude 7,5 pogodio je u četvrtak Drakeov prolaz, vodeno područje između južnog vrha Južne Amerike i Antarktike, a Čile je izdao upozorenje na tsunami za čileanski antarktički teritorij.

Čileanska mornarička hidrografska i oceanografska služba izdala je upozorenje na tsunami za čileanski antarktički teritorij nakon potresa magnitude 8,0 koji je bio u srijedu navečer na udaljenosti od 258 km sjeverozapadno od baze Frei, navodi se u biltenu.

Američki geološki zavod (USGS) također je u početku izvijestio da je potres bio magnitude 8,0 ali je kasnije revidirao izvještaj i naveo da se dogodio na dubini od 11 km.

Potres se dogodio više od 700 km jugoistočno od argentinskog grada Ushuaije, koji ima oko 57.000 stanovnika, prema USGS-u.

