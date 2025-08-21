Analitičari o navodnoj rekonstrukciji Vlade: "Ne možemo 'ući' u Plenkovićevu glavu, ali ne vidim logiku"

"Možda je Plenkovićevom habitusu prirodnije biti bliže političkom centru, ali sada ići surađivati sa strankama centra i 'talasati' iz nekog nepoznatog razloga ne čini mi se logičnim. Penava je dobio Povjerenstvo koje je tražio, DP ima svoje ministre i ne vidim da je u odnosu HDZ-a i DP-a trenutno nešto turbulentno. Nema situacija kakva je bila s Dabrom, tako da mi sve ovo izgleda kao probni balon za koji, iskreno, ne znam otkud je došao, a moguće i kao skretanje pozornost s nečeg drugog. Ili to čini neka stranka koja se HDZ-u nudi kao partner ili sam HDZ pokušava u drugi plan staviti ovoljetnu priču oko Thompsona i radikalizacije, na koju su svi skočili", kaže.