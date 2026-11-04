Povijesna pobjeda u SAD-u: Izabrana prva crna guvernerka

Na izborima u Georgiji njezin je protukandidat bio republikanski milijarder Rick Jackson, poduzetnik iz zdravstvenog sektora koji je u kampanju uložio više od 200 milijuna dolara vlastitog novca. Bottoms je tijekom kampanje zagovarala povećanje minimalne satnice na 15 dolara, širenje zdravstvenog osiguranja za građane s nižim primanjima te povećanje plaća učiteljima, vatrogascima i policajcima.