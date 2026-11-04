KEISHA LANCE BOTTOMS
Povijesna pobjeda u SAD-u: Izabrana prva crna guvernerka
Demokratkinja Keisha Lance Bottoms pobijedila je na izborima za guvernerku američke savezne države Georgije, prema projekciji NBC Newsa.
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Njezina pobjeda predstavlja povijesni trenutak jer bi time postala prva Afroamerikanka izabrana na dužnost guvernerke neke američke savezne države.
Ovim rezultatom demokrati preuzimaju guvernersku dužnost u Georgiji, koja je dosad bila pod kontrolom republikanaca, čime ostvaruju važan uspjeh na američkim međuizborima.
Keisha Lance Bottoms američka je političarka i odvjetnica, najpoznatija po tome što je od 2018. do 2022. obnašala dužnost gradonačelnice Atlante, glavnog i najvećeg grada Georgije. Tijekom mandata bavila se pitanjima rasne jednakosti, policijske reforme i socijalne politike, a posebnu pozornost američke javnosti privukla je 2020., tijekom prosvjeda nakon ubojstva Georgea Floyda.
Prije nego što je postala gradonačelnica, bila je članica Gradskog vijeća Atlante. Tijekom političke karijere izgradila je snažne veze s Demokratskom strankom na nacionalnoj razini, a 2020. godine spominjala se i među mogućim kandidatkinjama za potpredsjednicu SAD-a uz Joea Bidena.
Nakon odlaska s gradonačelničke dužnosti radila je i u administraciji predsjednika Joea Bidena, gdje je bila zadužena za odnose Bijele kuće s javnošću i različitim društvenim skupinama.
Na izborima u Georgiji njezin je protukandidat bio republikanski milijarder Rick Jackson, poduzetnik iz zdravstvenog sektora koji je u kampanju uložio više od 200 milijuna dolara vlastitog novca. Bottoms je tijekom kampanje zagovarala povećanje minimalne satnice na 15 dolara, širenje zdravstvenog osiguranja za građane s nižim primanjima te povećanje plaća učiteljima, vatrogascima i policajcima.
Njezina pobjeda ima i šire političko značenje jer demokrati preuzimaju guvernersku dužnost nakon dva mandata republikanca Briana Kempa, koji se nije mogao ponovno kandidirati zbog ograničenja broja mandata. Georgia je pritom jedna od politički najvažnijih saveznih država, u kojoj se posljednjih godina vode tijesne izborne utrke između demokrata i republikanaca.
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