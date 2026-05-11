Povjerenica za proširenje EU-a postavila rok za otvaranje pregovaračkih klastera za Ukrajinu

Povjerenica za proširenje EU-a Marta Kos postavila je rok do srpnja za otvaranje svih pregovaračkih klastera za Ukrajinu i Moldaviju, pozivajući države članice da ubrzaju proces. Novoimenovani mađarski premijer Magyar trebao bi imati ključnu ulogu.
Oglas
Marta Kos pozvala je države članice da formalno otvore sve pregovaračke klastere za Ukrajinu i Moldaviju do srpnja, u novom pokušaju da se prekine višemjesečni zastoj, dok Bruxelles vidi priliku u promjeni vlasti u Mađarskoj, prenosi Euronews.
„Pozvat ću sve države članice da formalno otvore sve klastere“, rekla je novinarima u Bruxellesu u ponedjeljak. „Napravili smo mnogo pripremnog posla, tako da je sve spremno.“
Kos je rekla da bi prvi pregovarački klaster mogao biti otvoren već u lipnju tijekom ciparskog predsjedanja Vijećem EU-a, dok bi preostalih pet moglo uslijediti do srpnja kada predsjedanje preuzme Irska. Povjerenica je također izjavila da očekuje da će Ukrajina dobiti prvu tranšu zajma od 90 milijardi eura, koji podupiru države članice EU-a, nakon što je Mađarska ukinula višemjesečni veto.
Pregovarački klasteri povezani su s velikim reformama potrebnima za usklađivanje sa standardima EU-a, od vladavine prava do reforme pravosuđa. Zemlja kandidatkinja mora ispuniti sva mjerila, a konačna odluka zahtijeva jednoglasnu potporu svih 27 država članica.
Europska komisija tvrdi da je Ukrajina tehnički spremna za početak procesa, koji je dosad bio usporen zbog mađarske politike veta pod premijerom Viktorom Orbánom. S promjenom vodstva Bruxelles se nada konstruktivnijem pristupu Budimpešte kako bi se ubrzao put Kijeva prema članstvu.
Magyar, koji je prisegnuo kao premijer 9. travnja, na Dan Europe, branio je teritorijalni integritet Ukrajine u skladu s međunarodnim pravom, ali je odbacio mogućnost ubrzanog puta prema članstvu u EU-u, što je stav koji dijeli većina država članica.
Iako je Komisija pohvalila napredak Ukrajine, odbila je odrediti datum ulaska u EU, inzistirajući na tome da proces ostaje temeljen na zaslugama. Kijev, s druge strane, traži da se što prije službeno utvrdi jasan vremenski okvir.
Rok koji je Kos postavila za lipanj za otvaranje prvog klastera podudara se s prvim europskim summitom Magyara kao mađarskog premijera, planiranim za sredinu lipnja. Iako za otvaranje klastera nije potrebno odobrenje čelnika država jer to mogu riješiti diplomati, summit se smatra važnim pokazateljem odnosa između Kijeva, Bruxellesa i Budimpešte.
Magyar je naznačio da je moguće resetiranje odnosa, ali pod uvjetom da Kijev uvede zakonske promjene radi zaštite, kako je rekao, jezičnih, kulturnih i povijesnih prava etničkih Mađara u Ukrajini. Sastanak između Magyara i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog očekuje se početkom lipnja.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas