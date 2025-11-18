Kos: U budućim pristupnim ugovorima trebat će imati zaštitne mjere koje moraju imati "snažan ugriz"

U budućim pristupnim ugovorima trebat će imati zaštitne mjere koje nove članice neće ni primijetiti ako poštuju pravila EU-a, ali koje će snažno osjetiti ako ih ne poštuju, rekla je u utorak povjerenica za proširenje Marta Kos.
“Moraju postojati zaštitne mjere koje naše nove članice neće ni primijetiti kada svi poštuju svoje obveze, ali isto tako te mjere moraju imati ‘snažan ugriz’ kada ne poštuju ta pravila”, rekla je Kos na forumu o proširenju na kojem se okupili visoki dužnosnici europskih institucija i kandidatskih zemalja.
U Bruxellesu posljednjih tjedana kruže ideje kako osigurati da se među novim članicama ne pojavi netko problematičan, poput Mađarske, koja je posljednjih godina napravila veliko otklon od EU-a i protivi se gotovo svim zajedničkim inicijativama.
Jedna od tih ideja koje se spominju jest da se novim članicama u prvim godinama članstva oduzme pravo veta. No, u Komisiji to demantiraju i kažu da se o tome ne raspravlja jer bi to nove članice dovelo u neravnopravan položaj.
Proširenje, koje je dugo vremena bilo na sporednom kolosijeku, dobilo je novi zamah nakon ruske agresije na Ukrajinu. Na proširenje, odnosno ujedinjenje europskog kontinenta, gleda se kao na investiciju u sigurnost i zaštitu od malignih utjecaja sa strane.
Pritom u Komisiji ističu da zbog nove geopolitičke situacije ne smije biti prečica za zemlje kandidatkinje, nego da se pristup Uniji temelji na zaslugama. To znači da zemlje aspirantice moraju u potpunosti usvojiti i provoditi europsku pravnu stečevinu i poštovati načela na kojima Unija počiva.
Osim spremnosti zemalja kandidatkinja za članstvo i Europska se unija mora pripremiti za primanje novih članica.
Povjerenica Kos kaže da Komisija radi na analizi politike proširenja kako bi se utvrdilo kakav utjecaj može imati primanje novih članica na ključne politike EU-a, na proračun i upravljačke strukture.
“Moramo dati snažne odgovore na zabrinutosti i naših građana. Što proširenje znači za naš model socijalne zaštite, kako može ojačati kontrolu naših granica, kako ćemo osigurati poštivanje vladavine prava nakon pristupanja i kako ćemo osigurati nesmetano i učinkovito funkcioniranje unije”, rekla Kos.
Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen, koja se sudionicima foruma obratila video-porukom, rekla je da je proširenje “ulaganje u našu kolektivnu sigurnost i slobodu. Jer nas je povijest naučila da smo jači kada je Europa ujedinjena”.
