"KVALIFIKACIJE SU NA TERENU"
VIDEO / Italija odbacila "sramotnu" ideju da zamijeni Iran na SP-u: Osjećao bih se uvrijeđeno
Talijanska vlada odbacila je svaku sugestiju da bi ta zemlja mogla zamijeniti Iran na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu zbog rata na Bliskom istoku. Talijanski ministar sporta Andrea Abodi poručio je da ne bi bilo prikladno da "Azzurri" zamijene iransku momčad.
Njegovi komentari uslijedili su manje od 24 sata nakon što je bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Paolo Zampolli, otkrio da je od FIFA-e zatražio da Irance zamijeni četverostrukim osvajačima Svjetskog prvenstva.
No, Abodi je za Sky News jasno poručio da se zamjena neće dogoditi: "Moguća ponovna kvalifikacija Italije za Svjetsko prvenstvo 2026., koju je izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Paolo Zampolli navodno predložio FIFA-i, prvo nije moguća, a drugo, nije prikladna. Kvalifikacije se odvijaju na terenu".
"Morate zaslužiti odlazak na Svjetsko prvenstvo"
I drugi talijanski dužnosnici oštro su se usprotivili ovom prijedlogu.
Luciano Buonfiglio, predsjednik Talijanskog olimpijskog odbora, koji nadgleda sve sportove u Italiji, također je odbacio ideju da se zauzme mjesto Irana. "Osjećao bih se uvrijeđeno. Morate zaslužiti odlazak na Svjetsko prvenstvo", poručio je.
Talijanski ministar financija Giancarlo Giorgetti nazvao je ideju "sramotnom".
Trumpa su novinari u Bijeloj kući pitali o tome da iranski nogometaši potencijalno ne bi mogli ući u SAD na Svjetsko prvenstvo. "Ne razmišljam previše o tome. To je zanimljivo pitanje. Dopustite mi da o tome malo razmislim", rekao je.
Rubio: "Problem u nekim ljudima koje iranski nogometaši žele povesti sa sobom"
Državni tajnik Marco Rubio, pak, naglasio je da nitko iz SAD-a iranskim nogometašima nije rekao da ne mogu doći. "Problem s Iranom ne bi bio u njihovim sportašima. Problem bi bio u nekim drugim ljudima koje žele povesti sa sobom", rekao je Rubio, sugerirajući da bi iranska nogometna reprezentacija mogla dovesti ljude odane militantnim skupinama prerušene u novinare i trenere, prenosi ESPN.
"Možda neke nećemo moći pustiti unutra, ali ne i same sportaše", kazao je i dodao da je bilo "nagađanja da bi Iran mogao odlučiti ne doći, ali da bi Italija onda mogla popuniti njihovo mjesto".
Iransko veleposlanstvo u Rimu osudilo je Zampollijeve izjave u komentaru na X. "Nogomet pripada narodu, a ne političarima. Italija je svoju nogometnu vještinu stekla na terenu, a ne zahvaljujući političkim manevrima. Pokušaj isključenja Irana sa Svjetskog prvenstva pokazuje samo 'moralni bankrot' Sjedinjenih Država, koje se boje čak i prisutnosti 11 mladih Iranaca na terenu", poručili su.
"Talijani imaju pedigre za uključivanje"
Zampolli, američki posebni izaslanik, rekao je za Financial Times da je iznio ideju da četverostruki pobjednik Italija sudjeluje na turniru unatoč tome što ju je Bosna i Hercegovina prošli mjesec na penale izbacila u doigravanju za Svjetsko prvenstvo.
Zampolli je poručio da bi, kao Talijan, bio presretan vidjeti Azzure u SAD-u te poručio da kao četverostruki svjetski prvaci imaju "pedigre" za uključivanje na Mundijal. U telefonskom intervjuu za Associated Press u četvrtak, Zampolli je naglasio da njegov zahtjev nije politički, već zamišljen kao rezervni plan u slučaju da Iran ne može sudjelovati na nogometnom turniru u zadnji čas.
Majku vlastitog djeteta prijavio ICE-u
Američki izaslanik Zampolli dugo je bio dio orbite obitelji Trump, nakon što je upoznao tadašnju Melaniu Knauss s Donaldom Trumpom na zabavi Tjedna mode u New Yorku 1998. Redovito objavljuje na društvenim mrežama o svojim sastancima s Infantinom, nazivajući ga "Kraljem nogometa". Trump ga je prošle godine imenovao posebnim izaslanikom za globalna partnerstva.
U ožujku je New York Times izvijestio da se Zampolli obratio visokom dužnosniku Službe za imigraciju i carine (ICE), obavijestivši ga da je majka njegova djeteta ilegalno u zemlji jer su njih dvoje u sporu oko skrbništva. Na kraju je deportirana.
Iran i SAD mogli bi se susresti u šesnaestini finala SP-a
Italija je posljednji put osvojila Svjetsko prvenstvo 2006., no ovogodišnje SP je treće na koje se nije uspjela kvalificirati. Iran, jedna od prvoplasiranih momčadi Azijske nogometne konfederacije, lako se kvalificirao za turnir, osvojivši prvo mjesto u svojoj skupini i izgubivši samo jednu od 10 utakmica u završnoj fazi kvalifikacija.
U međuvremenu, predsjednik Iranskog nogometnog saveza inzistirao je da će Iran igrati u SAD-u. "Kako stvari stoje, sudjelujemo", rekao je Mehdi Taj iranskoj novinskoj agenciji ISNA. Iranci bi trebali bi odigrati sve tri utakmice u skupini u SAD-u, od kojih je prva protiv Novog Zelanda u Los Angelesu 15. lipnja.
Ako Iran i SAD završe drugi u svojim skupinama, mogli bi se sastati u šesnaestini finala u Dallasu.
