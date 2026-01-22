Europa je proteklog tjedna tražila poluge pritiska koje bi natjerale američkog predsjednika Donalda Trumpa da odustane od prijetnji da će Danskoj preoteti Grenland.
Iako Trump sada tvrdi da ipak neće uvesti planirane carine europskim saveznicima, neki političari smatraju da su pronašli odgovor u slučaju da se ponovno predomisli: bojkot Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine, piše Politico.
Nogometni spektakl, čiji su domaćini SAD, Meksiko i Kanada ovog ljeta, za Trumpa je važan instrument meke moći, a dosad nezabilježen europski bojkot nepovratno bi umanjio vrijednost turnira.
"Jasno je da žudi za Svjetskim prvenstvom", rekao je za Politico Adam Hodge, bivši dužnosnik Vijeća za nacionalnu sigurnost u vrijeme administracije Joea Bidena. "Sudjelovanje Europe predstavlja polugu koju bi Trump poštovao i nešto što bi mogli razmotriti ako se transatlantski odnos nastavi urušavati."
Dok Trumpove ambicije vezane uz Grenland uznemiruju svijet, ključne političke osobe koje su pokrenule tu ideju kažu da bi odluka o bojkotu, barem zasad, bila u nadležnosti nacionalnih sportskih saveza, a ne vlada.
"Odluke o sudjelovanju ili bojkotu velikih sportskih događaja isključivo su odgovornost nadležnih sportskih saveza, a ne političara", izjavila je u utorak za AFP njemačka državna tajnica za sport Christiane Schenderlein. Francusko ministarstvo sporta poručilo je da "trenutačno" ne postoje vladini planovi za bojkot.
Veliki financijski udarac
To znači da, barem zasad, desetak nogometnih dužnosnika diljem Europe, koji predstavljaju zemlje koje su se dosad kvalificirale za turnir, ima moć potkopati Trumpovo Svjetsko prvenstvo, jedan od stupova njegova drugog mandata, poput Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028.
Iako možda nisu široko poznata imena, ljudi poput Španjolca Rafaela Louzána, Engleskinje Debbie Hewitt i Nizozemca Franka Paauwa sada bi mogli imati veći utjecaj na Trumpa nego Europska komisija sa svojom takozvanom trgovinskom bazukom.
"Mislim da je očito da bi Svjetsko prvenstvo bez europskih reprezentacija bilo sportski irelevantno. Uz iznimke Brazila i Argentine, svi ostali kandidati za virtualni top 10 dolaze iz Europe. Posljedično, to bi bio i velik financijski udarac za FIFA-u", rekao je Miguel Maduro, bivši predsjednik FIFA-inog Odbora za upravljanje.
Nekoliko europskih nogometnih čelnika već je pokazalo spremnost za ulazak u političku arenu. Predsjednica Norveškog nogometnog saveza Lise Klaveness otvoreno je govorila o LGBTQ+ pravima i korištenju migrantske radne snage u pripremama za Svjetsko prvenstvo 2022. Nogometni savez Irske zalagao se za isključenje Izraela iz međunarodnih natjecanja prije nego što je zemlja u listopadu potpisala mirovni plan za Gazu.
"Nogomet je oduvijek bio mnogo više od sporta", napisao je u rujnu u otvorenom pismu kolegama predsjednicima saveza predsjednik Turskog nogometnog saveza Ibrahim Haciosmanoglu, čija se reprezentacija još bori za jedno od četiri preostala mjesta, pozivajući na isključenje Izraela.
Trump je u Davosu pokušao smiriti napetosti oko Grenlanda poričući da bi upotrijebio vojnu silu kako bi preuzeo taj golemi, mineralima bogati arktički otok. No u istom govoru čvrsto je ponovio želju da ga dobije i zatražio "hitne pregovore" s relevantnim europskim čelnicima.
Njegove izjave u Davosu vjerojatno neće umiriti europske političare diljem političkog spektra koji žele oštriji stav prema Bijeloj kući.
"Možemo li ozbiljno zamisliti da idemo igrati Svjetsko prvenstvo u zemlji koja napada svoje "susjede", prijeti invazijom Grenlanda, razara međunarodno pravo, želi srušiti UN, osniva fašističku i rasističku miliciju u vlastitoj zemlji, napada oporbu, zabranjuje dolazak navijačima iz oko 15 zemalja, planira zabraniti sve LGBT simbole na stadionima", zapitao se na društvenim mrežama ljevičarski francuski zastupnik Eric Coquerel.
Nijedan bojkot se nije ostvario
Utjecajni njemački konzervativac Roderich Kiesewetter također je za Augsburger Allgemeine izjavio: "Ako Donald Trump provede svoje prijetnje vezane uz Grenland i započne trgovinski rat s EU-om, teško mi je zamisliti sudjelovanje europskih zemalja na Svjetskom prvenstvu."
Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. suočilo se sa sličnim pozivima na bojkot zbog nezakonite aneksije Krima, kao i turnir u Kataru 2022. zbog lošeg stanja ljudskih prava u toj zaljevskoj petromonarhiji.
Iako se nijedan od tih najavljivanih bojkota nije ostvario, a Svjetsko prvenstvo i Olimpijske igre nisu doživjeli ozbiljniji diplomatski bojkot još od uzajamnih bojkota Olimpijskih igara u Moskvi 1980. i Los Angelesu 1984. godine, Trumpovo preuzimanje Grenlanda dovelo bi Europu u situaciju bez novijeg povijesnog presedana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare