Nekoliko europskih nogometnih čelnika već je pokazalo spremnost za ulazak u političku arenu. Predsjednica Norveškog nogometnog saveza Lise Klaveness otvoreno je govorila o LGBTQ+ pravima i korištenju migrantske radne snage u pripremama za Svjetsko prvenstvo 2022. Nogometni savez Irske zalagao se za isključenje Izraela iz međunarodnih natjecanja prije nego što je zemlja u listopadu potpisala mirovni plan za Gazu.