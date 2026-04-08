Predsjednik iranskog parlamenta: "SAD i Izrael već prekršili tri od 10 točaka primirja"

Iran i SAD dogovorili su dvotjednu pauzu u borbama i privremeno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca u okviru posljednjeg dogovora kako bi se spriječilo masovno uništenje kojim je prijetio Trump. Izravni razgovori između SAD-a i Irana trebali bi se održati u subotu u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, rekla je u srijedu Bijela kuća, nakon najave prekida vatre.