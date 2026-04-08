Oglas

panična diplomacija/prijetnje

Od „kamenog doba” do „zlatnog doba”: Kako su izgledali posljednji sati prije primirja

author
N1 Info
|
08. tra. 2026. 19:27
A woman walks next to an anti-Israeli mural on a street after U.S. President Donald Trump said that he had agreed to a two-week ceasefire with Iran, in Tehran, Iran, April 8, 2026.
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Uoči najave dvotjednog primirja između SAD-a i Irana, panična diplomacija sudarila se s prijetnjama koje su mnogi ocijenili „genocidnima”.

Oglas

U posljednjim satima prije nego što je primirje postignuto rano u srijedu, rat koji je gotovo šest tjedana potresao svijet prijetio je prerasti u još dugotrajniji i razorniji sukob, piše Al Jazeera.

Američki predsjednik Donald Trump iznosio je sve apokaliptičnija upozorenja, uključujući prijetnje koje su ocijenjene kao genocidne, tvrdeći da će uništiti iransku infrastrukturu i da će „cijela civilizacija” nestati ako Teheran ne ispuni njegov rok za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca do 20 sati po vremenu u Washingtonu u utorak (ponoć po GMT-u).

Dan ranije zaprijetio je i da će bombardirati Iran „natrag u kameno doba”.

Svjetski čelnici izrazili su zgroženost takvim izjavama, globalna tržišta su pala, a neki su počeli razmatrati mogućnost da Bijela kuća čak razmišlja o uporabi nuklearnog oružja.

Posredovanje Pakistana

Na kraju je tijekom napetog utorka, uz posredovanje Pakistana, diplomacija u posljednji trenutak dovela do dvotjednog primirja manje od 90 minuta prije Trumpova roka za velike napade na Iran. Izrael je također pristao obustaviti napade, ali je poručio da Libanon nije uključen u dogovor.

Primirje je objavljeno nakon što su obje strane pristale prekinuti sve napade i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Pregovori u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu trebali bi se nastaviti u petak kako bi se postiglo trajno rješenje.

U srijedu je Trump sugerirao da bi primirje moglo označiti početak „zlatnog doba za Bliski istok”.

Svijet na rubu

No tijekom utorka, kako se približavao njegov rok, regija i svijet bili su na rubu — prijetnje, protupijetnje, eskalacijski napadi i diplomatski napori odvijali su se istodobno, a nije bilo jasno hoće li prevladati pregovori ili daljnje razaranje.

Ključni trenuci u završnim satima prije krhkog primirja:

12:06 GMT, utorak – Trumpova prijetnja iranskoj civilizaciji

Trump je upozorio da će SAD pokrenuti razorne napade na mostove, elektrane i drugu civilnu infrastrukturu u Iranu.

Izjavio je i da će „cijela civilizacija večeras nestati”, što su pravni i stručnjaci za ljudska prava ocijenili kao prijetnju genocidom.

Donald Trump
Jonathan Ernst/REUTERS

15:21 GMT, utorak – Američki napadi na otok Kharg

Iranska agencija Mehr potvrdila je napad na otok Kharg, ključno izvozno naftno središte, ali je navela da nije bilo štete na infrastrukturi.

15:40 GMT, utorak – Veto Kine i Rusije u Vijeću sigurnosti

Kina i Rusija blokirale su rezoluciju o zaštiti pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, ocijenivši je jednostranom i nepravednom prema Iranu.

16:54 GMT, utorak – Povišena uzbuna u Kataru i UAE-u

Katar je presreo raketni napad, dok su UAE prijavili niz napada raketama i dronovima.

18:23 GMT, utorak – Iranski veleposlanik govori o „koraku naprijed”

Iranski veleposlanik u Pakistanu nazvao je situaciju „osjetljivom”, ali je rekao da je postignut napredak.

19:17 GMT, utorak – Pakistan traži odgodu roka

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif pozvao je Trumpa da produži rok za dva tjedna i omogući nastavak diplomacije.

20:25 GMT, utorak – Iranska prijetnja energetskom infrastrukturom

Iran je zaprijetio napadima na energetske objekte SAD-a i njegovih saveznika u regiji.

20:41 GMT, utorak – Napad na petrokemijsko postrojenje u Iranu

Zračni udari pogodili su postrojenje Amirkabir u Mahshahru, a procjene štete su u tijeku.

22:45 GMT, utorak – Najava primirja

Trump je objavio dvotjedno primirje nakon razgovora s Pakistanom. Iran je potvrdio da će ga poštovati ako napadi prestanu.

04:01 GMT, srijeda – „Zlatno doba”

Nekoliko sati nakon prijetnji „kamenim dobom”, Trump je poručio da bi primirje moglo otvoriti „zlatno doba za Bliski istok”.

Teme
diplomacija donald trump hormuški tjesnac iran primirje sad-iran sukob

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ