panična diplomacija/prijetnje
Od „kamenog doba” do „zlatnog doba”: Kako su izgledali posljednji sati prije primirja
Uoči najave dvotjednog primirja između SAD-a i Irana, panična diplomacija sudarila se s prijetnjama koje su mnogi ocijenili „genocidnima”.
U posljednjim satima prije nego što je primirje postignuto rano u srijedu, rat koji je gotovo šest tjedana potresao svijet prijetio je prerasti u još dugotrajniji i razorniji sukob, piše Al Jazeera.
Američki predsjednik Donald Trump iznosio je sve apokaliptičnija upozorenja, uključujući prijetnje koje su ocijenjene kao genocidne, tvrdeći da će uništiti iransku infrastrukturu i da će „cijela civilizacija” nestati ako Teheran ne ispuni njegov rok za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca do 20 sati po vremenu u Washingtonu u utorak (ponoć po GMT-u).
Dan ranije zaprijetio je i da će bombardirati Iran „natrag u kameno doba”.
Svjetski čelnici izrazili su zgroženost takvim izjavama, globalna tržišta su pala, a neki su počeli razmatrati mogućnost da Bijela kuća čak razmišlja o uporabi nuklearnog oružja.
Posredovanje Pakistana
Na kraju je tijekom napetog utorka, uz posredovanje Pakistana, diplomacija u posljednji trenutak dovela do dvotjednog primirja manje od 90 minuta prije Trumpova roka za velike napade na Iran. Izrael je također pristao obustaviti napade, ali je poručio da Libanon nije uključen u dogovor.
Primirje je objavljeno nakon što su obje strane pristale prekinuti sve napade i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Pregovori u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu trebali bi se nastaviti u petak kako bi se postiglo trajno rješenje.
U srijedu je Trump sugerirao da bi primirje moglo označiti početak „zlatnog doba za Bliski istok”.
Svijet na rubu
No tijekom utorka, kako se približavao njegov rok, regija i svijet bili su na rubu — prijetnje, protupijetnje, eskalacijski napadi i diplomatski napori odvijali su se istodobno, a nije bilo jasno hoće li prevladati pregovori ili daljnje razaranje.
Ključni trenuci u završnim satima prije krhkog primirja:
12:06 GMT, utorak – Trumpova prijetnja iranskoj civilizaciji
Trump je upozorio da će SAD pokrenuti razorne napade na mostove, elektrane i drugu civilnu infrastrukturu u Iranu.
Izjavio je i da će „cijela civilizacija večeras nestati”, što su pravni i stručnjaci za ljudska prava ocijenili kao prijetnju genocidom.
15:21 GMT, utorak – Američki napadi na otok Kharg
Iranska agencija Mehr potvrdila je napad na otok Kharg, ključno izvozno naftno središte, ali je navela da nije bilo štete na infrastrukturi.
15:40 GMT, utorak – Veto Kine i Rusije u Vijeću sigurnosti
Kina i Rusija blokirale su rezoluciju o zaštiti pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, ocijenivši je jednostranom i nepravednom prema Iranu.
16:54 GMT, utorak – Povišena uzbuna u Kataru i UAE-u
Katar je presreo raketni napad, dok su UAE prijavili niz napada raketama i dronovima.
18:23 GMT, utorak – Iranski veleposlanik govori o „koraku naprijed”
Iranski veleposlanik u Pakistanu nazvao je situaciju „osjetljivom”, ali je rekao da je postignut napredak.
19:17 GMT, utorak – Pakistan traži odgodu roka
Pakistanski premijer Shehbaz Sharif pozvao je Trumpa da produži rok za dva tjedna i omogući nastavak diplomacije.
20:25 GMT, utorak – Iranska prijetnja energetskom infrastrukturom
Iran je zaprijetio napadima na energetske objekte SAD-a i njegovih saveznika u regiji.
20:41 GMT, utorak – Napad na petrokemijsko postrojenje u Iranu
Zračni udari pogodili su postrojenje Amirkabir u Mahshahru, a procjene štete su u tijeku.
22:45 GMT, utorak – Najava primirja
Trump je objavio dvotjedno primirje nakon razgovora s Pakistanom. Iran je potvrdio da će ga poštovati ako napadi prestanu.
04:01 GMT, srijeda – „Zlatno doba”
Nekoliko sati nakon prijetnji „kamenim dobom”, Trump je poručio da bi primirje moglo otvoriti „zlatno doba za Bliski istok”.
