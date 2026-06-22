prognoze su zabrinjavajuće
FOTO / Prekrasna otočna država koju želi napustiti gotovo cijelo stanovništvo
Stanovnici otočne države Tuvalu, smještene otprilike na pola puta između Havaja i Australije, sve više gube bitku s rastom razine mora. Ondje se more podiže dvostruko brže od svjetskog prosjeka, a prognoze za budućnost iznimno su zabrinjavajuće. Zbog toga se stanovnici masovno odlučuju za mogućnost preseljenja koju im nudi Australija.
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Prema posljednjim podacima, Tuvalu ima između devet i deset tisuća stanovnika koji žive na nekoliko otočića i atola u južnom Pacifiku. Budući da nijedan dio njegova teritorija nije viši od šest metara nad morem, država je posebno izložena i ugrožena posljedicama klimatskih promjena, piše CNN.
Najveću prijetnju predstavlja porast razine mora, koja je prema podacima Ujedinjenih naroda na Tuvaluu u posljednjih 30 godina porasla za 21 centimetar. To je gotovo dvostruko više od globalnog prosjeka.
Ozbiljnosti situacije svjestan je i premijer Tuvalua Feleti Teo. Kako je prošle godine izjavio za CNN, do 2050. godine više od polovice teritorija Tuvalua redovito će biti poplavljeno tijekom plime. Do 2100. godine čak 90 posto države bit će redovito pod vodom. Teo je pritom upozorio da se stanovnici neće moći preseliti unutar zemlje kako bi pobjegli od mora jer na otocima nema viših područja.
Tuvalu je 2023. godine potpisao poseban sporazum o suradnji s Australijom. Canberra je, između ostalog i zbog nastojanja da ograniči kineski utjecaj u regiji, obećala vojnu zaštitu otočnoj državi, ali i pomoć u suočavanju s posljedicama porasta razine mora. Australija svake godine nudi mogućnost preseljenja za 280 stanovnika Tuvalua, kojima osigurava reguliran status. Istodobno jamči da će, bez obzira na iseljavanje stanovništva, i dalje priznavati suverenitet i državnost Tuvalua.
Za tih 280 mjesta svake se godine prijavljuje velik broj stanovnika, pa Australija odabir provodi nasumičnim izvlačenjem. Prema podacima Ujedinjenih naroda, prošle godine prijavilo se čak 90 posto svih stanovnika Tuvalua. Prijave za ovogodišnji program zatvorene su početkom lipnja, a odabrani kandidati bit će poznati do kraja mjeseca.
Slične sporazume imaju i druge otočne države koje su ugrožene rastom razine mora. Radno sposobni stanovnici Kiribatija i Vanuatua mogu dobiti vizu za Australiju, dok Novi Zeland za građane tih dviju država svake godine osigurava 75 viza, navodi se na internetskoj stranici UN-a. Stanovnicima Maršalovih Otoka koji žele studirati, živjeti ili raditi u SAD-u za to nije potrebna viza.
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