FOTO / Prekrasna otočna država koju želi napustiti gotovo cijelo stanovništvo

Ozbiljnosti situacije svjestan je i premijer Tuvalua Feleti Teo. Kako je prošle godine izjavio za CNN, do 2050. godine više od polovice teritorija Tuvalua redovito će biti poplavljeno tijekom plime. Do 2100. godine čak 90 posto države bit će redovito pod vodom. Teo je pritom upozorio da se stanovnici neće moći preseliti unutar zemlje kako bi pobjegli od mora jer na otocima nema viših područja.