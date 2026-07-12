Lindsey Graham
Preminuo američki senator i Trumpov čvrsti saveznik
Američi senator Lindsey Graham umro je u subotu navečer nakon kratke i teške bolesti, rekao je u nedjelju na X-u direktor komunikacija njegovog ureda.
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Graham (71) je bio poznati republikanac, senator iz Južne Karoline.
„Obitelj senatora Grahama cijeni molitve u ovom trenutku i moli za privatnost tijekom ovog nevjerojatno teškog razdoblja“, dodao je njegov ured.
Blizak politički saveznik predsjednika Donalda Trumpa, Graham je bio predsjednik Senatskog odbora za proračun i u studenome se namjeravao kandidirao za peti šestogodišnji mandat u Senatu.
Bio je jedan od najpoznatijih članova tog doma Kongresa te jedan od ključnih glasova svoje stranke u pitanjima obrane i međunarodnih odnosa.
Hitne službe odgovorile su u subotu navečer na dojavu o „srčanom zastoju” u Grahamovu domu na Capitol Hillu, prema audiosnimci policijske komunikacije do koje je došao NBC News.
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