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Lindsey Graham

Preminuo američki senator i Trumpov čvrsti saveznik

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Hina
|
12. srp. 2026. 08:34
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JOE RAEDLE/Getty Images via AFP / JOE RAEDLE

Američi senator ⁠Lindsey Graham ⁠umro je u subotu navečer nakon kratke i teške bolesti, rekao je u nedjelju na X-u direktor komunikacija njegovog ureda.

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Graham (71) je bio poznati republikanac, senator iz Južne Karoline.

„Obitelj senatora Grahama cijeni molitve u ovom trenutku i moli za privatnost tijekom ovog nevjerojatno teškog razdoblja“, dodao je njegov ured.

Blizak politički saveznik predsjednika Donalda Trumpa, Graham je bio predsjednik Senatskog odbora za proračun i u studenome se namjeravao kandidirao za peti šestogodišnji mandat u Senatu.

Bio je jedan od najpoznatijih članova tog doma Kongresa te jedan od ključnih glasova svoje stranke u pitanjima obrane i međunarodnih odnosa.

Hitne službe odgovorile su u subotu navečer na dojavu o „srčanom zastoju” u Grahamovu domu na Capitol Hillu, prema audiosnimci policijske komunikacije do koje je došao NBC News.

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