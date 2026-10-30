AMERIČKA ZATVORENICA
Preživjela je dvije smrtonosne injekcije, a sada se prvi put oglasila: "Boli me tijelo, um i duša"
Američka zatvorenica Christa Pike, koja je preživjela neuspjeli pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom, prvi se put javno oglasila nakon incidenta u rujnu, poručivši da se i dalje suočava s fizičkom i psihičkom boli.
"Boli me tijelo. Bole me ruke. Bole me šake. Boli me grlo. I dalje imam poteškoća s govorom. No bol nije samo fizička. Osjećam je i u umu i u duši."
Pedesetogodišnja Pike krajem prošlog mjeseca otpuštena je iz bolnice nakon što je preživjela dva pokušaja ubrizgavanja smrtonosne doze lijeka pentobarbitala. Zbog toga je bila u kritičnom zdravstvenom stanju.
Nakon izlaska iz bolnice vraćena je u zatvor u kojem je provela posljednjih 30 godina zbog ubojstva Colleen Slemmer iz 1995. godine. Smatra se da je Pike jedina osoba koja je preživjela pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom.
"Opоravljam se i znam da postajem sve snažnija. No oporavak ne znači da je sve u redu", poručila je u izjavi objavljenoj u petak.
Njezini odvjetnici ranije su izjavili da je nakon neuspjelog pogubljenja oboljela od upale pluća, da su joj ruke bile znatno otečene te da nije mogla gutati.
Ubojstvo počinila s tadašnjim dečkom
Pike je imala 18 godina kada je zajedno s tadašnjim dečkom Tadarylom Shippom pretukla, mučila i ubila 19-godišnju Colleen Slemmer. Upoznali su je u kampu za osposobljavanje za posao namijenjenom mladim ljudima slabijeg imovinskog statusa.
Shipp je izbjegao smrtnu kaznu jer u vrijeme počinjenja zločina prema zakonu još nije bio punoljetan. I dalje služi zatvorsku kaznu.
Neuspjeli pokušaj pogubljenja Pike prošlog je mjeseca izazvao šok i pozornost javnosti diljem svijeta, a kako je sama priznala, duboko je potresao i nju.
"Nisam razmišljala o životu nakon te noći i duboko me povrijedila nesposobnost zbog koje se toliko ljudi našlo u ovoj užasnoj situaciji", navela je u izjavi.
Majka ubijene traži ispriku
Majka ubijene djevojke, May Martinez, bila je među onima koji su se zalagali za izvršenje smrtne kazne nad Pike. Prisustvovala je neuspjelom pogubljenju, a kasnije ga je opisala kao "nered".
Za lokalnu podružnicu ABC Newsa na Floridi, gdje živi, izjavila je kako smatra da joj država duguje ispriku. "Sve što sam željela bila je pravda", rekla je Martinez.
Ministarstvo zatvorskog sustava Tennesseeja još nije objasnilo zašto pogubljenje nije provedeno prema planu, iako je branilo korištenu metodu.
BBC-ju su odbili komentirati Pikeinu izjavu. Guverner Tennesseeja Bill Lee obustavio je sva pogubljenja do kraja godine i naredio neovisnu istragu kako bi se "točno utvrdilo što se dogodilo".
Novinari su ga ovog tjedna pitali postoji li mogućnost ponovnog pokušaja pogubljenja Pike. Lee je odgovorio: "Pretpostavljam da će njezina kazna ostati ista kao i prije, osim ako sudovi ne odluče drukčije."
Pike je bila prva žena čije je pogubljenje u Tennesseeju bilo planirano u više od 200 godina.
Njezini odvjetnici desetljećima su ulagali žalbe na presudu. U danima koji su prethodili planiranom pogubljenju, ni Vrhovni sud SAD-a ni guverner Lee nisu pristali zaustaviti izvršenje smrtne kazne.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare