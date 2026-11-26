Andrés Ritter
Prisegnuo novi glavni europski tužitelj
Novi glavni i šestero novoimenovanih europskih tužitelja za Belgiju, Češku, Francusku, Njemačku, Maltu i Sloveniju prisegnuli su u četvrtak na Sudu Europske unije u Luxembourgu, objavio je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).
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Vijeće EU-a imenovalo je Andrésa Rittera glavnim europskim tužiteljem u ožujku 2026. godine na mandat od sedam godina, koji se ne može obnoviti.
Nijemac je bio zamjenik prve europske javne tužiteljice, Rumunjke Laure Kövesi čiji je mandat istekao krajem listopada.
Vijeće EU-a nedavno je u EPPO imenovalo europske tužitelje Jennifer Vanderputten iz Belgije, Pavela Zemana iz Češke, Philippea Jaegléa iz Francuske, Christophera Wenzla iz Njemačke, Omara Caruanu s Malte i Tanju Frank Eler iz Slovenije na mandat od šest godina, koji se također ne može obnoviti.
Today, at the Court of Justice of the EU @EUCourtPress, European Chief Prosecutor Andrés Ritter and the six newly appointed European Prosecutors for 🇧🇪🇨🇿🇫🇷🇩🇪🇲🇹🇸🇮 gave the solemn undertaking to comply with the obligations arising from their duties. More: https://t.co/rytV5upcQB https://t.co/lHbsfCpyPH— European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) November 26, 2026
U obraćanju nakon svečane prisege, Ritter je rekao da je tužiteljstvo zajedno sa Sudom EU-a dio pravosudnog stupa Europske unije i stoga u potpunosti predani osiguravanju vladavine prava i očuvanju temeljnih vrijednosti Unije.
Naglasio je da u Europi ne može postojati zajednica koja nije zajednica prava niti Unija može postojati bez vladavine prava.
Ured europskog javnog tužitelja neovisno je tijelo odgovorno za istrage, kazneni progon i podizanje optužnica za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a. To uključuje prijevare povezane s PDV-om, pranje novca, korupciju i zlouporabu sredstava Unije.
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