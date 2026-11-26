Vijeće EU-a nedavno je u EPPO imenovalo europske tužitelje Jennifer Vanderputten iz Belgije, Pavela Zemana iz Češke, Philippea Jaegléa iz Francuske, Christophera Wenzla iz Njemačke, Omara Caruanu s Malte i Tanju Frank Eler iz Slovenije na mandat od šest godina, koji se također ne može obnoviti.