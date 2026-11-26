gospodarenje otpadom
Vučković: Završen pregovarački postupak za sanaciju "rasute crne hrpe" u Gospiću
Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković vezano uz sanaciju otpada u Gospiću izjavila je u četvrtak kako je završen pregovarački postupak za (sanaciju) "rasute crne hrpe" koji je po sastavu najopasniji i najproblematičniji, iako čini 10 do 15 posto ukupnog otpada.
Rekla je da je donesena odluka o odabiru izvođača radova, istekao je žalbeni rok i sada slijedi traženje Vladine suglasnosti na taj postupak koja bi trebala biti dobivena vrlo skoro i nakon toga će se pokrenuti aktivnosti na terenu, a pripreme su već u tijeku.
Što se tiče sanacije neopasnog otpada taj postupak je, kaže, uglavnom gotov i u tijeku je javna nabava za radove na sanaciji zakopanog otpada. Riječ je o pregovaračkom postupku za koji zaprimanje potencijalnih ponuda traje do 30. studenoga, navela je Marija Vučković odgovarajući na upit novinara u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije.
Sanacija nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću provodi se po fazama, a početkom studenoga 2026. u tijeku je evaluacija ponuda za uklanjanje rasutog opasnog otpada te postupak nabave za zakopani otpad.
Na upit o sanaciji jame Sovjak na Viškovu Vučković je podsjetila je da je ugovor sklopljen 2021. i raskinut 2026. zbog značajno sporijeg izvođenja radova, prema podacima Fonda za zaštitu okoliša koji je nositelj projekta, u odnosu na planirano. Tu su i problemi povezani s istragama europskog istražitelja, odvijaju se određene arbitraže vezane uz međusobna potraživanja pri čemu je Fond uspio naplatiti bankarsko jamstvo. Najavila je skoru objavu novog otvorenog postupka javne nabave za sanaciju.
Novi rok
"Kad se završe vještačenje i postupci u tijeku moći će se dati preciznije informacije, no vjerujem da će se do kraja godine više moći reći o pripremljenoj dokumentaciji i novi postupak nabave za izvođenje radova bit će objavljen i ranije od najave Fonda", rekla je Vučković. Podsjetila je da je 2021. predviđeno da će postupak sanacije bit dovršen za 5 godina, no odvijalo se sporije dogodile su se aktivnosti koje se nisu smjele dogoditi i novi rok će, kaže, biti definiran u postupku nabave.
Jama Sovjak je prirodna krška vrtača u blizini obiteljskih kuća u Viškovu kraj Rijeke, koja je od 1956. do 1990. godine korištena za odlaganje opasnog otpada iz industrije – kiselog mulja iz proizvodnje maziva, motornih ulja i asfalta, otpadnog katrana iz koksare, otpadnih ulja iz brodogradilišta, ostataka iz spremnika nafte i naftnih prerađevina. Procjenjuje se da se u jami, u koju se otpad odlagao bez mjera zaštite okoliša i komunalne infrastrukture, nalazi više od 150.000 prostornih metara otpada.
Upitana o kontroli kvalitete zraka ministrica je rekla kako se nastoji mjeriti, barem privremeno, svugdje gdje ljudi to zatraže te da će se mjeriti i na Sovjaku.
Na upit u svezi otpada na odlagalištu Lećevica rekla je kako je Vlada lani osigurala sredstva za izvođenje tzv. druge faze i riječ je o najznačajnijem dijelu ulaganja.
U tijeku javna nabava
"U prvim fazama se rade određeni građevinski radovi, upravne zgrade i pristupni putevi, a u drugoj fazi dolaze postrojenja za biomehaničku obradu. Splitsko dalmatinska županija, odnosno tvrtka koju je osnovala je nositelj investicije i u tijeku je javna nabava za taj najznačajniji dio radova i treba pričekati konačnu odluku", navela je.
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Vlada će, kaže, nastaviti biti najznačajniji podupiratelj te središnje investicije. "Tražimo ubrzanje postupka, smatramo da će trebati dodatno uložiti u infrastrukturu i da neće biti dovoljan samo centar. Potičemo odvajanje i recikliranje i žurno rješavanje biotpada koji je u svim jadranskim županijama temeljni problem", poručila je resorna ministrica.
Gospodarenje otpadom problem u cijeloj Hrvatskoj, iako je u posljednjih 10 godina došlo do značajnog napretka, ocijenila je Vučković.
Uloženo je u recikliranje, sortirnice, kompostane, ostvaren je napredak u odvojenom prikupljanju otpada i recikliranju. No, u većem dijelu još uvijek ne postižemo cilj, nije ga lako postići i postoje problemi u Dalmaciji i kontinentalnoj Hrvatskoj vezano uz određene privremene zastoje koje smo imali, pojasnila je Vučković.
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