"Kad se završe vještačenje i postupci u tijeku moći će se dati preciznije informacije, no vjerujem da će se do kraja godine više moći reći o pripremljenoj dokumentaciji i novi postupak nabave za izvođenje radova bit će objavljen i ranije od najave Fonda", rekla je Vučković. Podsjetila je da je 2021. predviđeno da će postupak sanacije bit dovršen za 5 godina, no odvijalo se sporije dogodile su se aktivnosti koje se nisu smjele dogoditi i novi rok će, kaže, biti definiran u postupku nabave.