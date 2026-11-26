Inače, za rad dobije i mjesečnu naknadu koja se kreće od 100 do 150 eura mjesečno. Taj novac uplaćuju joj na račun, no ne može potrošiti sve jer im 30 posto od zarađenog iznosa čuvaju kao štednju. Sugovornik iz požeškog zatvora nam je otkrio kako do sada nisu zaprimljene nikakve primjedbe na Gabrijelu Žalac.