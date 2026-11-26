NOVA NAGODBA
Gabrijela Žalac služi zatvorsku kaznu, ali danas je na sud stigla sa slobode
Žalac se inače nalazi u požeškom zatvoru zbog kazne na koju se nagodila zbog afere Softver i plaćanja rođendanske proslave EU novcem, a danas je na sud došla sa slobode.
Oglas
Gabrijela Žalac došla je na zagrebački Županijski sud sa slobode, doznaje Luka Safundžić za 24sata iz pravosudnih krugova. Podsjetimo, Žalac se jutros na sudu pojavila kako bi sklopila nagodbu s USKOK-om u aferi Vjetroelektrane. Tako je bivša ministrica dobila novih godinu dana zatvora.
Treba reći i kako se ona nalazi u požeškom zatvoru zbog kazne na koju se nagodila zbog afere Softver i plaćanja rođendanske proslave EU novcem, a danas je na sud došla sa slobode.
Naime, koristi slobodne dane na što ima pravo, budući da se već neko vrijeme nalazi na poluotvorenom odjelu zatvora. Ranije smo pisali kako je Žalac u požeškom zatvoru angažirana u vrtu, te kako od nedavno koristi i mogućnost slobodnih vikenda.
Inače, za rad dobije i mjesečnu naknadu koja se kreće od 100 do 150 eura mjesečno. Taj novac uplaćuju joj na račun, no ne može potrošiti sve jer im 30 posto od zarađenog iznosa čuvaju kao štednju. Sugovornik iz požeškog zatvora nam je otkrio kako do sada nisu zaprimljene nikakve primjedbe na Gabrijelu Žalac.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas