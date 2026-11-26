Tvrde Ukrajinci
Putinov važan saveznik privremeno obustavio vojnu pomoć
Sjeverna Koreja privremeno je obustavila vojnu pomoć Rusiji nakon diplomatskog spora zbog odnosa Moskve prema Južnoj Koreji, priopćila je 26. studenoga ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR).
Sjeverna Koreja postala je ključan dio ruskog ratnog stroja jer se dvije zemlje iznenađujuće dobro nadopunjuju u vojnoj proizvodnji, pri čemu Pjongjang na brojnim područjima pomaže Rusiji u ratu protiv Ukrajine.
Prema ukrajinskim i zapadnim dužnosnicima, Pjongjang je Moskvi isporučivao balističke projektile i topničko streljivo za rat protiv Ukrajine te poslao oko 14.000 vojnika da se bore uz ruske snage u Kurskoj oblasti. Prema južnokorejskim, ukrajinskim i zapadnim dužnosnicima, više od 6000 tih vojnika je poginulo.
Od 2024. godine Rusija je na ukrajinski teritorij lansirala najmanje nekoliko desetaka sjevernokorejskih balističkih projektila. Iako je riječ o različitim vrstama projektila, općenito se smatra da su snažniji, ali manje precizni od svojih ruskih ekvivalenata, prenosi Kyiv Independent.
HUR tvrdi da su napetosti počele rasti u listopadu, nakon što je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Andrej Rudenko navodno izjavio da će pomoći u smirivanju napetosti između Seula i Pjongjanga. Sjevernokorejska ministrica vanjskih poslova Choe Son Hui navodno je krajem listopada odgovorila da takve izjave nisu u skladu sa savezništvom dviju zemalja te zatražila pojašnjenje ruske politike prema Južnoj Koreji, navodi HUR.
Ukrajinska obavještajna služba tvrdi da je Choe potom najavila privremenu obustavu vojne pomoći Moskvi, navodno na temelju osobne odluke sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una. Mjere uključuju zabranu ulaska ruskih vojnih transportnih zrakoplova u sjevernokorejski zračni prostor te obustavu isporuke balističkih projektila KN-23 i topničkih granata, navodi HUR.
Sjeverna Koreja također je odgodila donošenje odluke o zahtjevu za povećanje postojećeg kontingenta od 8500 vojnika u Rusiji na 50.000, prema navodima HUR-a.
Ukrajinska obavještajna služba u kolovozu je izdala zabrinjavajuća upozorenja, sugerirajući da bi Rusija uskoro mogla zatražiti od Sjeverne Koreje slanje do 50.000 dodatnih vojnika za rat protiv Ukrajine, nakon čega bi uslijedilo slanje projektila, operatera dronova i tehničkih brigada.
Prema HUR-u, postrojbe 11. korpusa sjevernokorejskih snaga za specijalne operacije i dalje se nalaze u ruskoj Kurskoj oblasti, dok jedna sjevernokorejska raketna postrojba od sredine ljeta djeluje u ruskoj Voronješkoj oblasti u sastavu ruske 112. raketne brigade.
HUR nije precizirao kako je došao do tih informacija, a Kyiv Independent nije ih mogao neovisno potvrditi.
Još 9. rujna kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdili su bliske veze svojih zemalja sa Sjevernom Korejom u porukama povodom 78. obljetnice osnutka te države, izvijestila je sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA.
Putin je obećao nastavak bliske suradnje s Pjongjangom u okviru njihova „sveobuhvatnog strateškog partnerstva”. Istaknuo je da će produbljivanje odnosa pridonijeti regionalnoj sigurnosti i uspostavi multipolarnog svjetskog poretka.
Rusija i Sjeverna Koreja od 2023. godine ubrzano jačaju vojne veze, a svoje su odnose formalizirale 2024. godine potpisivanjem sporazuma o strateškom partnerstvu koji uključuje odredbu o uzajamnoj obrani.
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