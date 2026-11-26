HUR tvrdi da su napetosti počele rasti u listopadu, nakon što je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Andrej Rudenko navodno izjavio da će pomoći u smirivanju napetosti između Seula i Pjongjanga. Sjevernokorejska ministrica vanjskih poslova Choe Son Hui navodno je krajem listopada odgovorila da takve izjave nisu u skladu sa savezništvom dviju zemalja te zatražila pojašnjenje ruske politike prema Južnoj Koreji, navodi HUR.