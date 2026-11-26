javni napad
Zadarski SDP-ovac izlazi iz stranke, iznio niz kritika na račun vodstva
Ivica Ošap bio je na listi za lokalne izbore, a nakon odlaska Irene Dragić spominjao se kao kandidat za ulazak u Gradsko Vijeće Zadra.
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Ivica Ošap od danas više nije član SDP-a. Uz istupanje iz stranke, podnio je i ostavku na mjesto člana Odbora za programe razvoja otoka Grada Zadra, a razloge svoje odluke iznio je u javnom obraćanju u kojem je kritizirao aktualno vodstvo zadarskog SDP-a na čelu s Erolom Gašijem.
Ošap je bio na listi za lokalne izbore te se spominjao kao kandidat za ulazak u Gradsko vijeće Grada Zadra nakon odlaska Irene Dragić. U jesen 2026. godine privukao je medijsku pažnju unutarstranačkim napetostima u SDP-u, kada se pridružio novoosnovanoj građanskoj udruzi nezavisnog vijećnika i bivšeg SDP-ovca Daniela Radete te s njim polagao vijence u Škabrnji, piše Slobodna Dalmacija.
U javnom priopćenju Ošap ističe kako, nakon vremena provedenog u stranci, više ne prepoznaje SDP kojem je posvetio mnogo vremena. Odgovornost za takvo stanje pripisuje vodstvu zadarske organizacije, za koje smatra da je postalo pasivno i politički neprepoznatljivo.
Kao jedan od glavnih problema ističe izostanak redovitih stranačkih sastanaka, ali i činjenicu da se, prema njegovim riječima, odluke donose bez rasprave i uključivanja članstva.
„Sastanci se ne sazivaju, a predsjednik samostalno donosi odluke o kojima mi članovi nemamo priliku ni raspravljati”, navodi Ošap, dodajući kako je vodstvo zanemarilo i politički rad na terenu.
Smatra da o stanju u organizaciji najbolje svjedoče brojni odlasci članova u posljednje vrijeme.
Posebno kritičan Ošap je prema aktualnom vodstvu zadarskog SDP-a, na čelu s Erolom Gašijem. Tvrdi kako u njegovu radu ne vidi potrebnu energiju, jasnu viziju razvoja Zadra ni političku hrabrost za suprotstavljanje HDZ-u i gradskoj vlasti.
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