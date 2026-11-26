Ošap je bio na listi za lokalne izbore te se spominjao kao kandidat za ulazak u Gradsko vijeće Grada Zadra nakon odlaska Irene Dragić. U jesen 2026. godine privukao je medijsku pažnju unutarstranačkim napetostima u SDP-u, kada se pridružio novoosnovanoj građanskoj udruzi nezavisnog vijećnika i bivšeg SDP-ovca Daniela Radete te s njim polagao vijence u Škabrnji, piše Slobodna Dalmacija.