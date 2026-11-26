SEZONSKA PROGNOZA
DHMZ analizirao snažan poremećaj iznad Arktika: Kakva nas zima očekuje?
Početkom prosinca očekuje se hladnije vrijeme od uobičajenog i jutarnje minuse u unutrašnjosti, dok sezonska prognoza upućuje na topliju zimu i na kopnu i na obali.
Oglas
Snažni vjetrovi koji visoko iznad Arktika kruže oko Sjevernog pola oslabe gotovo svake zime, katkad i više puta. Ove se godine izdvaja termin u kojem se dogodio snažan poremećaj. Od njega do mogućeg utjecaja na vrijeme pri tlu može proći nekoliko tjedana, objašnjavaju iz DHMZ-a za tportal.
"Hoće li hladan zrak tada stići i do Hrvatske, ovisi o rasporedu tlaka i smjeru vjetra nad Atlantikom i Europom", navode iz DHMZ-a u odgovoru za tportal.
Ako hladan zrak s Arktika ipak prodre do Hrvatske, zahlađenje bi vjerojatno bilo blaže nego usred zime. Hladniji dio godine tek je počeo pa se zrak nad Arktikom još nije stigao toliko ohladiti.
Početkom prosinca jutarnji minusi u unutrašnjosti
Prve naznake jačeg prodora hladnog zraka prema Hrvatskoj meteorolozi katkad mogu uočiti i desetak dana unaprijed. Pouzdanija procjena stiže bliže samom zahlađenju.
"Kada bi hladan zrak mogao stići, koje bi krajeve zahvatio i koliko bi temperatura pala, pouzdanije se može procijeniti nekoliko dana unaprijed", kažu iz DHMZ-a.
Za početak prosinca prognoziraju uglavnom suho i hladnije vrijeme od uobičajenog za to doba godine, osobito u unutrašnjosti, gdje očekuju jutarnje minuse. U cijeloj Hrvatskoj bit će promjenjive naoblake i sunčanih razdoblja, a na Jadranu će puhati bura, slabija od one koju očekuju za vikend 28. i 29. studenoga.
Sva tri zimska mjeseca mogla bi biti toplija od prosjeka
Meteorolog Zoran Vakula rekao je da je prema sezonskim prognozama vjerojatnost zime toplije od prosjeka u Hrvatskoj veća od 80 posto.
I u DHMZ-u ocjenjuju da je takav ishod vrlo izgledan, i na kopnu i na obali. Pritom očekuju da će srednja temperatura u svakom od tri zimska mjeseca, prosincu, siječnju i veljači, biti viša od uobičajene za taj mjesec.
"Uspoređujemo je s prosjekom za isto područje u tridesetogodišnjem razdoblju od 1991. do 2020. To je u skladu s onime što već bilježimo u Hrvatskoj, gdje su u toplijoj klimi iznadprosječno tople zime sve češće. I tijekom toplije zime moguća su zahladnjenja te dani s mrazom i snijegom", ističu iz DHMZ-a.
Za sva tri mjeseca očekuju količinu oborina uglavnom oko višegodišnjeg prosjeka, a osobito na Jadranu mogla bi ga i premašiti. Ta je procjena manje pouzdana od temperaturne. Naime, ista količina kiše može pasti u nekoliko obilnih pljuskova ili se rasporediti na više dana, a sezonska prognoza ne može pokazati koji je od tih ishoda izgledniji.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas