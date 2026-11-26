"Uspoređujemo je s prosjekom za isto područje u tridesetogodišnjem razdoblju od 1991. do 2020. To je u skladu s onime što već bilježimo u Hrvatskoj, gdje su u toplijoj klimi iznadprosječno tople zime sve češće. I tijekom toplije zime moguća su zahladnjenja te dani s mrazom i snijegom", ističu iz DHMZ-a.