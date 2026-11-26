zbog primanja mita
Uhićen ruski general
Rusija je uhitila general-pukovnika Jurija Grehova, zamjenika glavnog zapovjednika ruskih Zračno-svemirskih snaga (VKS) zaduženog za naoružanje, zbog optužbi za primanje mita u velikom iznosu, izvijestio je u četvrtak ruski medij RBC, pozivajući se na dva izvora iz tijela za provedbu zakona.
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Moskovski 235. garnizonski vojni sud u srijedu, 25. studenoga, odredio je Grehovu dvomjesečni istražni zatvor. Slučaj istražuje Glavna vojna istražna uprava ruskog Istražnog odbora. Grehov negira optužbe.
Grehov, koji ima čin general-pukovnika, na sadašnju je dužnost imenovan 2021. godine, prenosi Kyiv Post.
Od 2013. obnašao je dužnost načelnika stožera i prvog zamjenika zapovjednika ruskih snaga protuzračne i proturaketne obrane, prije nego što je 2015. preuzeo sličnu dužnost u Zračno-svemirskim snagama.
Njegovo uhićenje dolazi u trenutku kada je ruska protuzračna obrana pod sve većim pritiskom zbog ukrajinskih napada dronovima i projektilima, u kojima su više puta pogođeni vojni objekti, energetska infrastruktura i rafinerije nafte.
U studenome je u ukrajinskim napadima oštećen cestovni dio Krimskog mosta, a znatan dio ruskih kapaciteta za preradu nafte izbačen je iz pogona. Količina prerađene nafte u Rusiji tijekom tog mjeseca pala je za 55 posto.
Grehovljevo uhićenje također proširuje sve duži popis visokih ruskih vojnih dužnosnika obuhvaćenih kaznenim istragama otkako je Sergej Šojgu u svibnju 2024. smijenjen s dužnosti ministra obrane.
Od tada je gotovo trećina najviših dužnosnika Ministarstva obrane izgubila svoje položaje. Od 11 zamjenika ministra obrane koji su 2023. obnašali dužnost pod Šojguom, do travnja 2026. na položajima su ostala samo četvorica.
Sud je 19. studenoga osudio Ruslana Calikova, bivšeg prvog Šojguova zamjenika i jednog od njegovih najbližih suradnika, na deset godina zatvora.
I drugi visoki dužnosnici osuđeni su na dugogodišnje zatvorske kazne. Bivši zamjenik ministra obrane Timur Ivanov osuđen je na 13 godina zatvora, dok je bivši zamjenik ministra obrane Pavel Popov dobio desetogodišnju zatvorsku kaznu.
Bivši načelnik Glavne kadrovske uprave Ministarstva obrane Jurij Kuznjecov, koji je bio među visokim dužnosnicima uhićenima tijekom prvog vala uhićenja, osuđen je na 12 godina zatvora. Bivši zamjenik načelnika Glavnog stožera Vadim Šamarin osuđen je na sedam godina zatvora.
General armije Dmitrij Bulgakov, još jedan bivši zamjenik ministra obrane, uhićen je u srpnju 2024. zbog sumnje na korupciju velikih razmjera i još se nalazi u istražnom zatvoru.
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