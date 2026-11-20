Magomed Amin Gatagažev
Ruski državljanin priveden u susjedstvu, Hrvatska ga odbila izručiti. Optužen za terorizam u Siriji
Sud Bosne i Hercegovine odredio je ekstradicijski pritvor državljaninu Rusije Magomedu Aminu Gatagaževu kojega traže vlasti njegove zemlje, a Hrvatska u kojoj je boravio prije dolaska u BiH odbila ga je izručiti, potvrđeno je u petak iz sjedišta tog suda u Sarajevu.
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Kako se navodi u pregledu tjednih aktivnosti dostavljenom medijima, odluka o ekstradicijskom pritvoru donesena je 19. studenog na temelju zamolbe ruskog glavnog državnog odvjetništva i na prijedlog prijedloga Tužiteljstva BiH s ciljem utvrđivanje zakonskih pretpostavki za izručenje Magomeda Amina Gatagaževa.
Ekstradicijski pritvor može trajati do provedbe eventualne odluke o izručenju ili do nove odluke ovog Suda, ali najdulje šest mjeseci računajući od dana uhićenja odnosno do 15. travnja 2027.
Gatagaževa (20) koji je podrijetlom iz Ingušetije ruske vlasti traže zbog navodne povezanosti s terorizmom odnosno sudjelovanja u terorističkoj organizaciji na području Sirije. Prema dostupnim podacima, njegova obrana i organizacije za zaštitu ljudskih prava poput ruskog Memorijalnog centra za obranu ljudskih prava naveli su da je njegov boravak u Siriji rezultat odluke njegove majke koja ga je tamo odvela kao dijete.
Braniteljima nije bio dopušten uvid u dokaze na koje se pozivaju ruske vlasti.
Njegov odvjetnik opisuje kazneni progon kao politički motiviran i iskazao je ozbiljnu zabrinutost za život Gatagazheva ukoliko bude izručen Rusiji gdje mu je još 2022. određen pritvor.
Njegovu sestru Lejlu Gatagaževu koja se suočava sa sličnim optužbama Irak je 2023. izručio Rusiji.
Na temelju tjeralice koju je za njim raspisao Interpol Gatagažev je uhićen u Hrvatskoj 2025. godine no hrvatsko je pravosuđe odbilo ruski zahtjev za izručenjem pa je u lipnju 2026. godine nakon osmomjesečnog pritvora pušten na slobodu.
Nakon toga je stigao u BiH gdje je zatražio politički azil no on mu nije odobren a umjesto toga je uhićen.
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