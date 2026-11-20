Gatagaževa (20) koji je podrijetlom iz Ingušetije ruske vlasti traže zbog navodne povezanosti s terorizmom odnosno sudjelovanja u terorističkoj organizaciji na području Sirije. Prema dostupnim podacima, njegova obrana i organizacije za zaštitu ljudskih prava poput ruskog Memorijalnog centra za obranu ljudskih prava naveli su da je njegov boravak u Siriji rezultat odluke njegove majke koja ga je tamo odvela kao dijete.