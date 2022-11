Posjetitelji Disneyjevog zabavnog parka u Šangaju ostali su zarobljeni unutra po drugi put u 12 mjeseci nakon što su vlasti najavile njegovo iznenadno zatvaranje kao dio stroge kineske reakcije na pandemiju.

U ponedjeljak su se pojavile videosnimke koje prikazuju goste kako žure prema zaključanim vratima tematskog parka u pokušaju da što prije pobjegnu.

U trenutku zatvaranja, u parku je bilo oko 60.000 ljudi. Tamošnja vlada objavila je kako je svim ljudima zabranjen ulazak i izlazak iz parka, a oni koji su ostali zarobljeni moraju se testirati i pokazati negativan rezultat ako žele izaći, piše Guardian.

Svatko tko je posjetio park od 27. listopada trebao bi se testirati na virus tri puta u tri dana, rečeno je.

VEZANA VIJEST Kineska politika suzbijanja covida dovela pod upitnik isporuku iPhonea

Sličan scenarij odigrao se i ranije. U studenom prošle godine, više od 30.000 posjetitelja ostalo je zarobljeno u parku kada su vlasti naredile da se testiraju.

Također, sličan se slučaj u Kini dogodio i prije par dana kad dobavljač Applea, Foxconn, nije otkrio broj zaraženih radnika, niti broj onih koji su otišli.

🇨🇳 Shanghai Disney Resort abruptly shut its doors Monday as Chinese authorities imposed a snap lockdown, trapping guests who were not permitted to leave until they tested negative for Covidpic.twitter.com/RPUhV0npd1