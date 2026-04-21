Pronađena je još jedna staklenka otrovane dječje hrane, policija traži počinitelje u četiri zemlje

Priča je od vikenda izazvala je ogromnu tjeskobu među roditeljima u Austriji i drugim zemljama. Njemačka tvrka u ponedjeljak je priopćila da su žrtva ucjena, a nepoznati počinitelji, a policija sad vjeruje da postoji nekoliko osumnjičenika, navodno su postavili staklenke dječje hrane okusa "Mrkva i krumpir" s otrovom za štakore u trgovine u tri zemlje - Češkoj, Slovačkoj i Austriji, pišu austrijske novine "Krone".