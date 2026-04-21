Pronađena je još jedna staklenka otrovane dječje hrane, policija traži počinitelje u četiri zemlje

U austrijskom Gradišću otkrivena je i zaplijenjena druga staklenka dječje hrane, moguće s otrovom za štakore. U tri zemlje sad je zaplijenjeno ukupno šest staklenki proizvođača HiPP-a.
Oglas
Priča je od vikenda izazvala je ogromnu tjeskobu među roditeljima u Austriji i drugim zemljama. Njemačka tvrka u ponedjeljak je priopćila da su žrtva ucjena, a nepoznati počinitelji, a policija sad vjeruje da postoji nekoliko osumnjičenika, navodno su postavili staklenke dječje hrane okusa "Mrkva i krumpir" s otrovom za štakore u trgovine u tri zemlje - Češkoj, Slovačkoj i Austriji, pišu austrijske novine "Krone".
U Austriji je, prema policiji, staklenka pronađena u supermarketu Spar u okrugu Eisenstadt. Trgovački lanci odmah su reagirali i uklonili sve proizvode sa svojih polica kao mjeru opreza. Lanac drogerija i REWE Grupa slijedili su njihov primjer u ponedjeljak, iako potonja nije dobila nikakve preporuke ili upute od vlasti.
Prva staklenka s crveno-bijelom naljepnicom, koja sugerira moguće neovlašteno rukovanje, pojavila se u subotu u Schützenu am Gebirge (okrug Eisenstadt). Preliminarno toksikološko izvješće potvrdilo je sumnju na otrov za štakore, ali detaljno izvješće još uvijek se čeka.
Glasnogovornik policije Helmut Marban u nedjelju je upozorio da je vjerojatno u optjecaju "druga staklenka". Samo dva dana kasnije, istražitelji su uspjeli pronaći i osigurati i ovu sumnjivo kontaminiranu staklenku.
Istražitelji sad traže počinitelje u četiri zemlje, ali iz taktičkih razloga ne otkrivaju puno. Zasad nisu identificirani osumnjičenici, a otvoreno ostaje pitanje jesu li sve potencijalno otrovane staklenke doista povučene iz optjecaja.
"Duboko je uznemirujuće što je netko očito spreman ugroziti zdravlje beba iz kriminalnih razloga", poručila je ministrica zdravstva Korinna Schumann (SPÖ). Također je uputila hitan apel roditeljima da budu posebno oprezni te da ako su u nedoumici, ne oklijevaju ni sekunde i potraže pomoć. "Zdravlje vaše djece je najvažnije", zaključila je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas