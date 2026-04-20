Oglas

preventivna mjera

I slovenske trgovine povukle dječju hranu HiPP nakon što je u Austriji pronađen otrov

author
Hina
|
20. tra. 2026. 13:01
Pixabay/ilustracija

Slovenske trgovine Spara, Mercatora i Tuša preventivno povlače proizvode HiPP-a nakon što je u Austriji u staklenki te dječje hrane pronađen otrov za štakore, a proizvođač opozvao proizvod.

Oglas

Prema informacijama zdravstvenog inspektorata, sporni proizvodi nisu bili u prodaji u Sloveniji, prenosi agencija STA .

Potrošači koji su kupili ti dječju hranu trebali bi prije uporabe provjeriti jesu li proizvodi originalno zatvoreni. U suprotnom bi ih trebali baciti ili vratiti prodavaču, savjetuje slovenski inspektorat.

Preventivno povlačenje je naređeno nakon što su u Austriji, Slovačkoj i Češkoj pronađeni uzorci pozitivni na otrov za štakore. 

Spar Slovenija je iz medijskih napisa i od tvrtke Spar Austrija dobila informaciju da se ne može isključiti mogućnost da je u dječju hranu neovlaštenim otvaranjem unesena opasna tvar čija konzumacija može biti smrtonosna. 

Sumnjivi proizvodi navodno imaju bijelu naljepnicu s crvenim krugom na dnu staklenke, piše STA.

Potrošači trebaju obratiti pozornost na to je li oštećen ili otvoren poklopac, kao i na neobičan miris ili miris po pokvarenoj hrani.

Pri prvom otvaranju staklenke mora se čuti i karakterističan 'klik' zvuk, dodaje inspektorat. 

Austrijska policija objavila je informaciju o otrovu u subotu navečer, nakon čega je izdala hitno upozorenje, a proizvođač je povukao proizvod.

O sumnjivim staklenkama izvještava se i iz Češke i Slovačke. Vlasti sumnjaju da se radilo o pokušaju ucjene proizvođača. 

Teme
austrija dječja hrana hipp otrov slovenija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ